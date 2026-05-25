Не плачь и не трать много денег: приметы на 26 мая

В народном календаре 26 мая — это день Лукерьи Комарницы, поскольку уже появлялись первые комары. Рассказываем об относящихся к дате приметах и запретах.

Что нельзя делать 26 мая:

  1. начинать заниматься новыми делами или менять что-то устоявшееся — вы можете навредить своей судьбе;
  2. что-либо менять в жизни, например, увольняться, переезжать, жениться, делать что-то со своим здоровьем и телом — начинания кончатся неудачно;
  3. гадать на будущее — вы притянете к себе разочарования;
  4. выбрасывать волосы. Сожгите их, так вы сможете избавиться от проблем в своей семье;
  5. тратить много денег, совершать серьёзные покупки — это приведёт в будущем к бедности;
  6. плакать и пускать слезу по любому поводу — это приведёт к проблемам и разочарованию;
  7. убивать комаров — его место придёт ещё дюжина, которые будут изводить и больно кусать.

Народные приметы на 26 мая:

  1. пчёлы громко гудят — ягоды уродятся;
  2. много мух — к большому урожаю грибов;
  3. ласточки и стрижи высоко летают — будет тепло;
  4. много комаров — к дождю и хорошему урожаю грибов;
  5. комаров мало — урожай овса будет плохим;
  6. вечером сильный ветер ещё усиливается — к похолоданию утром;
  7. летают комары-пискуны — к хорошей погоде.
