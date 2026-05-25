Не плачь и не трать много денег: приметы на 26 мая

В народном календаре 26 мая — это день Лукерьи Комарницы, поскольку уже появлялись первые комары. Рассказываем об относящихся к дате приметах и запретах.
Что нельзя делать 26 мая:
- начинать заниматься новыми делами или менять что-то устоявшееся — вы можете навредить своей судьбе;
- что-либо менять в жизни, например, увольняться, переезжать, жениться, делать что-то со своим здоровьем и телом — начинания кончатся неудачно;
- гадать на будущее — вы притянете к себе разочарования;
- выбрасывать волосы. Сожгите их, так вы сможете избавиться от проблем в своей семье;
- тратить много денег, совершать серьёзные покупки — это приведёт в будущем к бедности;
- плакать и пускать слезу по любому поводу — это приведёт к проблемам и разочарованию;
- убивать комаров — его место придёт ещё дюжина, которые будут изводить и больно кусать.
Народные приметы на 26 мая:
- пчёлы громко гудят — ягоды уродятся;
- много мух — к большому урожаю грибов;
- ласточки и стрижи высоко летают — будет тепло;
- много комаров — к дождю и хорошему урожаю грибов;
- комаров мало — урожай овса будет плохим;
- вечером сильный ветер ещё усиливается — к похолоданию утром;
- летают комары-пискуны — к хорошей погоде.