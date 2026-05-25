Тельцы столкнутся с ложью, а Весов ждёт болезненный разговор: таро-расклад на понедельник, 25 мая

Тельцы узнают неприятную правду о партнёре, а Весов ждёт болезненный разговор, который наконец облегчит душу. «Клопс» публикует расклад на картах таро на понедельник, 25 мая, для всех знаков зодиака*.

*Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.

Овен

Любовь (Повешенный): символизирует ситуацию, когда ваше терпение будет вознаграждено. Профессиональная сфера (Двойка Кубков): предрекает продуктивное сотрудничество с тем, кто раньше казался ненадёжным. Здоровье (Луна): указывает на необходимость проверить зрение, если последнее время часто болит голова.

Телец

Любовь (Семёрка Мечей): обещает, что ложь партнёра раскроется сама собой. Профессиональная сфера (Королева Мечей): говорит о дне, когда лучше вести переписку, а не созваниваться. Здоровье (Сила перевёрнутая): символизирует отёки и тяжесть в ногах к вечеру.

Близнецы

Любовь (Пятёрка Кубков): предрекает сожаление о том, что вы не сказали партнёру правду о ваших отношениях. Профессиональная сфера (Паж Пентаклей перевёрнутая): указывает на потерю флешки или важного файла. Здоровье (Маг): обещает, что короткая прогулка решит проблему головной боли лучше любых таблеток.

Рак

Любовь (Восьмёрка Жезлов): говорит о внезапном приглашении на свидание, от которого не стоит отказываться. Профессиональная сфера (Девятка Мечей): символизирует утреннюю панику из-за просрочки дедлайна. Здоровье (Тройка Жезлов): предрекает, что анализы, которых вы ждали, придут с хорошим результатом.

Лев

Любовь (Император перевёрнутая): указывает на день, когда лучше не спорить с партнёром, он всё равно не уступит. Профессиональная сфера (Восьмёрка Мечей перевёрнутая): обещает прозрение: вы поймёте, кто из коллег вам недруг. Здоровье (Солнце перевёрнутая): говорит о лёгком ознобе без температуры.

Дева

Любовь (Колесница перевёрнутая): символизирует день, когда лучше не планировать важных разговоров с партнёром. Профессиональная сфера (Семёрка Пентаклей перевёрнутая): предрекает разочарование в проекте, в который вы вложили душу. Здоровье (Звезда): указывает на внутреннее спокойствие.

Весы

Любовь (Тройка Мечей): говорит о болезненном, но необходимом разговоре, который разгрузит голову. Профессиональная сфера (Король Кубков перевёрнутая): символизирует начальника в плохом настроении, лучше не попадаться ему на глаза. Здоровье (Умеренность перевёрнутая): символизирует неудержимое желание съесть что-то вредное.

Скорпион

Любовь (Отшельник перевёрнутая): предрекает неловкую встречу с бывшим там, где вы не ожидали столкнуться. Профессиональная сфера (Паж Жезлов): указывает на неожиданную идею от стажёра или нового сотрудника. Здоровье (Башня): говорит о риске травм.

Стрелец

Любовь (Шестёрка Кубков): символизирует разговор о детстве и общих воспоминаниях, который сблизит вас с партнёром. Профессиональная сфера (Королева Пентаклей перевёрнутая): обещает мелкие финансовые потери. Здоровье (Справедливость): указывает на честность организма — если переели, будет тяжело.

Козерог

Любовь (Шут перевёрнутая): предрекает необдуманный поступок, о котором вы пожалеете совсем скоро. Профессиональная сфера (Рыцарь Мечей перевёрнутая): говорит о грубости со стороны клиента, старайтесь не отвечать тем же. Здоровье (Смерть): символизирует конец аллергического сезона.

Водолей

Любовь (Маг): обещает, что одно ваше сообщение растопит лёд в затянувшемся конфликте. Профессиональная сфера (Восьмёрка Пентаклей перевёрнутая): указывает на ошибку в расчётах из-за спешки. Здоровье (Жрица): говорит об интуитивном понимании, чего именно не хватает организму прямо сейчас.

Рыбы