Рыбы окажутся в центре внимания, а Раки решатся на новый опыт: таро-расклад на воскресенье, 24 мая

Рыбы притянут к себе внимание, а Раки решатся попробовать новое. «Клопс» публикует расклад на картах таро на воскресенье, 24 мая, для всех знаков зодиака*.

*Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.

Овен

Карта: Тройка Мечей (перевёрнутая)

Старая боль перестала быть острой. Вы наконец-то можете посмотреть на неё без содрогания. Сегодня хороший день, чтобы удалить ненужные контакты, выбросить вещи-напоминания или просто мысленно попрощаться. Рана не исчезнет, но перестанет кровоточить — и то приятно.

Телец

Карта: Девятка Пентаклей

Самостоятельность в радость. Никто не вмешивается с советами и не тянет туда, куда не хочется. День можно посвятить себе: приготовить красивый завтрак, разобрать гардероб, почитать в тишине или заняться делами, до которых давно не доходили руки. Приятным бонусом станет находка или подарок без особого повода. Сегодня «я сам» прозвучит гордо.

Близнецы

Карта: Рыцарь Мечей

Несётесь вперёд, не глядя по сторонам. Справитесь с кучей дел за пару часов, но есть риск задеть чьи-то чувства резким словом. Скорость хороша в делах, а в общении лучше притормозить. Если кто-то просит паузы — дайте её. Иначе выиграете спор, но потеряете человека.

Рак

Карта: Четвёрка Кубков

Вам чего-то не хватает, хотя всё вроде есть. Скука напала на ровном месте. Не ищите причину вовне — она внутри. Поможет смена деятельности: выйдите из дома, куда глаза глядят, или займитесь тем, чего никогда не пробовали. Даже глупое «покрасить ноготь в синий» или «сварить суп по видеоуроку» может вырубить рубильник скуки.

Лев

Карта: Справедливость

Всё тайное становится явным. Кто-то из окружения раскроет карты, или вы сами решитесь сказать правду. Это ничего не разрушит, а только расставит всё по местам. Не бойтесь показаться жёстким. Сегодня честность может оказаться самым бережным вариантом. После разговора станет легче, даже если сначала придётся расплакаться.

Дева

Карта: Жрица

Молчание — золото, а сегодня оно ещё и прибыльно. Не спешите высказывать всё, что думаете. Понаблюдайте за людьми и событиями со стороны. Те выводы, которые сделаете про себя, окажутся ценнее любых советов. К тому же вы увидите тех, кто играет нечестно, и вовремя отойдёте в сторону. Пауза — лучшая стратегия.

Весы

Карта: Восьмёрка Жезлов (перевёрнутая)

Дела могут застопориться: обещанное задержится, ответы придут не сразу. Не дёргайте людей и не отправляйте сообщения вдогонку. Пока ситуация висит в воздухе, займитесь тем, что давно откладывали. Стоит ослабить контроль — и всё начнёт двигаться без лишнего нажима. Обычно это происходит как раз тогда, когда вы перестаёте ждать у двери.

Скорпион

Карта: Паж Кубков

Сегодня можно снять защиту и говорить теплее, чем обычно. Не прячьте чувства за шутками или равнодушием: напишите человеку, по которому скучаете, обнимите первым, скажите то, что давно держали при себе. Такая открытость не сделает вас слабее. Наоборот, она может вызвать ответ, которого вы ждали дольше, чем готовы признать.

Стрелец

Карта: Десятка Мечей

Какая-то история подходит к драматической развязке. Но то, что казалось концом, может оказаться освобождением. Поставьте красивую твёрдую точку. Отпустите то, что давно выдохлось, и сразу подумайте, куда двигаться дальше. Не тоните в жалости к себе. Стоит закрыть одну дверь — и станет видно, где начинается следующий путь.

Козерог

Карта: Четвёрка Жезлов

Домашний уют зовёт и лечит. Хороший день, чтобы собрать близких за одним столом или, наоборот, устроить себе идеальный вечер в одиночестве. Финансы тоже радуют: ожидаемая сумма придёт без лишней нервотрёпки. Не жадничайте, потратьте деньги на маленькую радость. Ощущение защищённости и тепла продержится несколько дней.

Водолей

Карта: Башня (перевёрнутая)

Катастрофа отменяется. То, что грозно нависало, рассосётся или окажется ерундой. Вы пережили самое страшное, и теперь осталось только убрать обломки. Быстрых перемен ждать не стоит, но восстановление уже началось и движется своим темпом. Сегодня просто выдохните и займитесь чем-то обыденным. Ни чудес, ни потопа не предвидится.

Рыбы

Карта: Королева Жезлов

Сегодня вы в центре притяжения. Люди сами идут за советом, зовут в компанию и охотно подхватывают ваши идеи. Это хороший момент, чтобы наладить то, что раньше буксовало. Не отказывайте в помощи, если просьба посильная: энергия восстановится, а репутация только укрепится. К вечеру вас поблагодарят как минимум двое.