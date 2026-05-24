Не ставь в доме лилии и старайся думать о хорошем: приметы на 25 мая

25 мая в народном календаре отмечали Епифанов день — в память о святителе Епифании Кипрском. У праздника были и другие названия: Рябиновка, или Красный кафтан. К этому времени зацветали деревья, которым на Руси приписывали защиту от пожаров и злых духов. Рассказываем, о каких приметах и запретах важно не забывать.

Что нельзя делать 25 мая:

  1. врать, сплетничать и наговаривать на других — по поверью, за это ждёт суровое наказание;
  2. охотиться на соловьёв — к бедам;
  3. жаловаться на жизнь и трудности — можно только усугубить своё положение;
  4. тревожиться и думать о плохом — такой настрой задержится надолго;
  5. планировать важные дела — начинания могут закончиться неудачей;
  6. ставить дома лилии — считалось, что это может навлечь болезни на животных.

Народные приметы на 25 мая:

  1. ясное утро — к сухому лету;
  2. рябина пышно цветёт — лён хорошо уродится;
  3. на болоте появились кувшинки — холодов больше не ждали;
  4. гусь ощипывает перья — к ненастью;
  5. чайки не садятся на воду — скоро пойдёт дождь;
  6. соловей поёт ночью — к хорошей погоде;
  7. красный восход — лето будет жарким;
  8. много майских жуков — к засухе;
  9. синие облака — к переменчивой погоде.
