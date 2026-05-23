От приключений до долгов: Тамара Глоба рассказала, кому в июне нельзя витать в облаках

Начало июня для Раков будет похоже на эффектное кино: путешествия, предложения от друзей, заманчивые планы и проекты, которые подогревают азарт. Телефон будет звонить чаще обычного, а вокруг появятся новые идеи и варианты, которые захочется хватать на лету. Об этом рассказала Тамара Глоба.

Астролог при этом подчёркивает: воспринимать всё услышанное как уже решённое — большая ошибка. Ситуации могут резко поменяться, планы — трансформироваться, а итог окажется совсем не таким, как представлялось на волне энтузиазма.

К середине месяца фантазии придётся отложить. Кому‑то напомнят о себе экзамены и проверки знаний, кому‑то — накопившиеся долги или документы, которые требуют срочного внимания. Придётся собирать справки, закрывать хвосты, вникать в бюрократию. Домашние заботы и родственники тоже потребуют времени: июнь не позволит слишком долго пребывать в мечтах.

Тамара Глоба даёт чёткий ориентир: «В третьей декаде — удачное время начать активно продвигать свои планы и проекты, чего бы они ни касались: финансовых, личных дел, отношений с близкими людьми». Когда документы наконец будут в порядке, а семейные вопросы решатся, откроется идеальное окно для старта. Всё, что вы обдумывали в начале месяца, можно будет запускать в действие.

Июнь для Раков — время, когда важно отличать разговоры от реальности и не увлекаться яркими идеями. Главный импульс к переменам придёт в третьей декаде — именно тогда стоит начинать решительные шаги.

Помните, что гороскоп не является научно доказанной методикой предсказания. Это развлечение, а не руководство к действию.