На начинай что-то новое и не трать много денег: приметы на 24 мая

В народном календаре 24 мая — это день Мокия Мокрого. Обычно в этот день устанавливалась дождливая погода. Рассказываем об относящихся к дате приметах и запретах.

Что нельзя делать 24 мая:

  1. работать в поле, сеять, пахать и рыхлить землю — урожая в этом году не будет;
  2. купаться в открытых водоёмах и гулять около них — русалки и водяные могут утянуть под воду;
  3. надевать одежду чёрного цвета — это принесёт только беды и горести;
  4. начинать что-то новое — ничего не получится;
  5. тратить много денег, совершать большие покупки — можно очень скоро обеднеть;
  6. пересчитывать деньги – к потере финансов и безденежью.

Народные приметы на 24 мая:

  1. солнечно — к тёплому лету;
  2. незабудки повяли — будет сухо и жарко;
  3. петухи поют позже обычного — к дождю;
  4. небо красное — к пожарам;
  5. высокая радуга — к ветру;
  6. низкая радуга — к урагану.
