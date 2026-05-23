На начинай что-то новое и не трать много денег: приметы на 24 мая

В народном календаре 24 мая — это день Мокия Мокрого. Обычно в этот день устанавливалась дождливая погода. Рассказываем об относящихся к дате приметах и запретах.
Что нельзя делать 24 мая:
- работать в поле, сеять, пахать и рыхлить землю — урожая в этом году не будет;
- купаться в открытых водоёмах и гулять около них — русалки и водяные могут утянуть под воду;
- надевать одежду чёрного цвета — это принесёт только беды и горести;
- начинать что-то новое — ничего не получится;
- тратить много денег, совершать большие покупки — можно очень скоро обеднеть;
- пересчитывать деньги – к потере финансов и безденежью.
Народные приметы на 24 мая:
- солнечно — к тёплому лету;
- незабудки повяли — будет сухо и жарко;
- петухи поют позже обычного — к дождю;
- небо красное — к пожарам;
- высокая радуга — к ветру;
- низкая радуга — к урагану.