Львы будут сиять, а Девы искать тишину: таро-расклад на субботу, 23 мая

Львы будут сиять, а Девы искать тишину. «Клопс» публикует расклад на картах таро на субботу, 23 мая, для всех знаков зодиака*.

*Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.

Овен

Карта: Рыцарь Жезлов

Суббота понесёт вас вскачь. С утра захочется куда-то бежать, что-то делать, кого-то звать. Не сдерживайтесь — сегодня энергия должна выходить наружу. Идеально для поездок, прогулок и любых активностей на свежем воздухе. К вечеру вырубитесь, но это будет приятная усталость.

Телец

Карта: Шестёрка Пентаклей

День денег и щедрости. Кто-то вернёт старый долг, или вы вдруг получите неожиданный бонус. Хорошо поделиться: переведите небольшую сумму на благотворительность или купите другу кофе. Один жест щедрости сегодня вернётся троекратно. К вечеру почувствуете лёгкость.

Близнецы

Карта: Паж Мечей

Суббота завалит информацией. Звонки, сообщения, новости от тех, от кого не ждали. Ваша задача — не утонуть в этом потоке. Отвечайте коротко и только на важное. Одно сообщение сегодня окажется судьбоносным, но вы его узнаете не сразу. Сохраните спокойствие до вечера.

Рак

Карта: Шестёрка Кубков

Накроет ностальгией. Вспомните старых друзей, детство, первую любовь. Хороший день, чтобы позвонить маме или пересмотреть старые фото. Вечером кто-то из прошлого напишет сам — не игнорируйте. Это сообщение неслучайно. Если захочется плакать без причины — просто поплачьте, станет легче.

Лев

Карта: Солнце

Ваш день. Всё, к чему прикоснётесь, превращается в праздник. Выходите в люди — вас будут заваливать комплиментами и предложениями. Если останетесь дома — почувствуете лёгкую грусть. Лучше уж шумная суббота. Вечером возможна встреча, после которой вы почувствуете себя звездой.

Дева

Карта: Отшельник

Суббота просит тишины. Не бегите в компании и торговые центры. Утро посвятите порядку: разобрать шкаф, дойти до химчистки, выбросить ненужное. К вечеру придёт ясность в голове и странное спокойствие. Одиночество сегодня — лекарство. Побыть наедине с собой — отличный план.

Весы

Карта: Двойка Мечей

Суббота поставит перед выбором. Ехать или не ехать? Сказать или промолчать? Звёзды советуют отложить решение до вечера. А лучше до воскресенья. Самое опасное сегодня — принимать решение в спешке. Займитесь чем-то нейтральным: готовка, кино, прогулка. К вечеру ответ сам придёт в голову.

Скорпион

Карта: Тройка Кубков

Неожиданно тёплая суббота. Кто-то позовёт в гости или сам придёт без приглашения. Не отказывайтесь. Именно в этой компании вы услышите то, что давно ждали. Легко завяжутся разговоры с теми, кого раньше не замечали. Вечером — долгие посиделки и чувство, что мир не так уж плох.

Стрелец

Карта: Колесница

Суббота пронесётся как ураган. Два дела, три встречи, спонтанная поездка за город — вот ваш ритм. Главное — не сесть за руль уставшим. Вечером возможен крутой поворот: кто-то предложит то, от чего нельзя отказаться. Соглашайтесь. Даже если страшно. Особенно если страшно.

Козерог

Карта: Десятка Пентаклей

День — про дом и семью. Хорошо позвать родителей, испечь пирог, устроить тихий уют. В финансах тоже порядок: можно купить то, что давно откладывали. Если вы одиноки, вечером почувствуете тепло от старых друзей. Суббота напомнит, что вы не одни, даже когда кажется иначе.

Водолей

Карта: Тройка Жезлов

Суббота выглянет вдаль. Вам захочется строить планы на месяц, год, жизнь. Отличный день для мечтаний и первых шагов. Если давно думали о переезде или новой работе — самое время поискать варианты. Вечером позвонит тот, кто живёт далеко. Не пропустите звонок.

Рыбы

Карта: Луна

Суббота затянет туманом. Не поймёте: хочется плакать или смеяться? На самом деле это просто перегруз. Не доверяйте своим страхам — они придуманные. Лучшее занятие: тёплая ванна, музыка, дневник. Завтра всё встанет на свои места. А сегодня можно быть капризным и немного грустным.