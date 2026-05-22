Овны сорвутся с места, а Раки устроят домашний уют: гороскоп на выходные

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Звёзды предсказывают насыщенные выходные: время для активного отдыха, творческого подъёма или важных семейных дел. Выберите свой знак, чтобы узнать, на какой сфере стоит сосредоточиться.

Овен

Суббота рвёт вас наружу — езжайте за город, гуляйте, двигайтесь. В воскресенье резко захочется побыть одному. Не сопротивляйтесь, организм сам знает, что ему нужно. Вечером воскресенья — странный звонок от того, с кем давно не общались.

Телец

Выходные про деньги и удовольствия. В субботу можно купить что-то давно желанное, но дорогое. Воскресенье — день шашлыков и долгих обедов с семьёй. Звёзды советуют не экономить на маленьких радостях. Одно мороженое в парке сделает май счастливее.

Близнецы

Два дня пролетят как один, и вы устанете больше, чем после рабочей недели. В субботу — встречи и болтовня без умолку. В воскресенье — спонтанная поездка или внезапные гости. Не планируйте воскресный вечер, оставьте его для восстановления. И зарядите телефон.

Рак

Ваши выходные — про дом и близких. В субботу хорошо начать с уборки и готовки. В воскресенье — принимать гостей или поехать к родителям. Вечером можно просто лежать, смотреть кино и никуда не выходить. Май закончится теплом и почти детской радостью от мелочей.

Лев

Выходные созданы для того, чтобы быть в центре внимания. В субботу — шумные посиделки, в воскресенье — фотосессия на природе или неожиданные приглашения. Единственный риск: перебрать с алкоголем или эмоциями. Знайте меру, чтобы в понедельник не жалеть.

Дева

Выходные начнутся с желания навести порядок. В субботу устройте генеральную уборку, но не перетрудитесь. Воскресенье — для прогулок и лёгких дел. Вечером случится то, чего вы не планировали: звонок, встреча, новость. Отнеситесь к этому спокойно — это к лучшему.