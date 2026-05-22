Овны сорвутся с места, а Раки устроят домашний уют: гороскоп на выходные

Звёзды предсказывают насыщенные выходные: время для активного отдыха, творческого подъёма или важных семейных дел. Выберите свой знак, чтобы узнать, на какой сфере стоит сосредоточиться.
Овен
Суббота рвёт вас наружу — езжайте за город, гуляйте, двигайтесь. В воскресенье резко захочется побыть одному. Не сопротивляйтесь, организм сам знает, что ему нужно. Вечером воскресенья — странный звонок от того, с кем давно не общались.
Телец
Выходные про деньги и удовольствия. В субботу можно купить что-то давно желанное, но дорогое. Воскресенье — день шашлыков и долгих обедов с семьёй. Звёзды советуют не экономить на маленьких радостях. Одно мороженое в парке сделает май счастливее.
Близнецы
Два дня пролетят как один, и вы устанете больше, чем после рабочей недели. В субботу — встречи и болтовня без умолку. В воскресенье — спонтанная поездка или внезапные гости. Не планируйте воскресный вечер, оставьте его для восстановления. И зарядите телефон.
Рак
Ваши выходные — про дом и близких. В субботу хорошо начать с уборки и готовки. В воскресенье — принимать гостей или поехать к родителям. Вечером можно просто лежать, смотреть кино и никуда не выходить. Май закончится теплом и почти детской радостью от мелочей.
Лев
Выходные созданы для того, чтобы быть в центре внимания. В субботу — шумные посиделки, в воскресенье — фотосессия на природе или неожиданные приглашения. Единственный риск: перебрать с алкоголем или эмоциями. Знайте меру, чтобы в понедельник не жалеть.
Дева
Выходные начнутся с желания навести порядок. В субботу устройте генеральную уборку, но не перетрудитесь. Воскресенье — для прогулок и лёгких дел. Вечером случится то, чего вы не планировали: звонок, встреча, новость. Отнеситесь к этому спокойно — это к лучшему.
Весы
Два дня выборов и маленьких радостей. В субботу будете метаться между «поехать» и «остаться» — выберите первое. В воскресенье — идеальный день для свидания или душевного разговора. Вечером возможна лёгкая грусть от того, что выходные кончаются. Разгоните её вкусным ужином.
Скорпион
Выходные получатся нервными, но яркими. В субботу старые обиды могут вылезти не вовремя — не поддавайтесь. Воскресенье лучше всего подходит для природы и минимума людей. Вечером случится неожиданное примирение или тёплое сообщение от того, с кем давно не общались.
Стрелец
Два дня — одно большое приключение. В субботу спонтанно уедете, куда глаза глядят. В воскресенье встретите интересных людей. К вечеру поймёте, что не хотите возвращаться в городскую суету. Отличные выходные для тех, кто ищет новые впечатления. Только не забудьте про запас топлива.
Козерог
Выходные про семью и традиции. В субботу — дача или огород (даже если вы ненавидите копаться в земле, сегодня это будет в радость). Воскресенье — встреча с родственниками или старыми друзьями. Вечером — тихий вечер с книгой или фильмом. Идеальный ритм для восстановления сил.
Водолей
Выходные собьют вас с толку. В субботу захочется странного: уехать в никуда, сделать глупость, написать бывшему. Не надо. Воскресенье лучше всего подходит для творчества и одиночества. Вечером внезапно нагрянут гости — не злитесь, именно они принесут лучшую новость месяца.
Рыбы
Выходные утащат в иллюзии. В субботу будет казаться, что вы влюблены (даже если не в кого). Воскресенье — день арт-терапии: кино, музыка, рисование. Вечером возможна лёгкая меланхолия. Лучшее лекарство — прогулка и разговор с тем, кто умеет слушать. Не оставайтесь одни надолго.
- Помните, что гороскоп не является научно доказанной методикой предсказания. Это развлечение, а не руководство к действию.