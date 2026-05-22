Не оставляй кошелёк пустым и не пересаживай комнатные растения: приметы на 23 мая

В народном календаре 23 мая — это Симонов день. Симон считается покровителем брака и садоводов. Рассказываем об относящихся к дате приметах и запретах.

Что нельзя делать 23 мая:

  1. прятать деньги — у вас украдут сбережения;
  2. совершать большие покупки и разбрасываться деньгами — следующий год пройдёт в долгах и нищете;
  3. оставлять кошелёк пустым — таким он останется надолго;
  4. тревожить землю, вбивать в нее колья, пахать — урожая в этом году не предвидится;
  5. лениться и бездельничать, будучи дома, оставлять жильё неубранным — в жизни наступят несчастья;
  6. пересаживать комнатные растения — они не приживутся и погибнут.

Народные приметы на 23 мая:

  1. дождь — лето будет сырым;
  2. птицы поют до рассвета — к дождю;
  3. берёзовые серёжки лопаются — пора сеять пшеницу;
  4. цветки одуванчика закрылись раньше обеда — к дождю;
  5. кукушка кукует до заката — к теплу;
  6. дождь с ветром — к потеплению;
  7. вечером по небу плывут большие кучевые облака — на следующий день установится хорошая погода.
