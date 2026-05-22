Весы проведут весёлый вечер, а Скорпионы не захотят забывать прошлое: таро-расклад на пятницу, 22 мая

Весов ждёт уютный вечер в компании друзей и второй половинки, а Скорпионам будет сложно отпустить прошлое. «Клопс» публикует расклад на картах таро на пятницу, 22 мая, для всех знаков зодиака*.

*Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.

Овен

Любовь (Двойка Кубков): обещает взаимность и гармонию в паре. Профессиональная сфера (Пятёрка Жезлов): указывает на здоровую конкуренцию, которая подстегнёт работать лучше. Здоровье (Солнце): отличное самочувствие.

Телец

Любовь (Рыцарь Мечей): предрекает откровенный разговор, который расставит всё по местам. Профессиональная сфера (Королева Пентаклей): символизирует практичность и грамотное управление ресурсами. Здоровье (Луна перевёрнутая): обещает прояснение: вам станет понятно, откуда бралась усталость.

Близнецы

Любовь (Паж Кубков): указывает на лёгкий флирт и приятное общение без обязательств. Профессиональная сфера (Туз Мечей): говорит о том, что вы наконец поймёте, как решить сложную задачу. Здоровье (Звезда): символизирует спокойствие и восстановление после тяжёлой рабочей недели.

Рак

Любовь (Иерофант): предрекает укрепление отношений и обсуждение совместного будущего. Профессиональная сфера (Восьмёрка Кубков): обещает желание сменить направление, но не торопитесь с выводами. Здоровье (Сила): отличное самочувствие.

Лев

Любовь (Колесница): символизирует стремительное развитие событий в отношениях. Профессиональная сфера (Семёрка Пентаклей): говорит о необходимости подождать результатов вложенных усилий. Здоровье (Маг): обещает, что вам необходимо тщательно прислушаться к собственному организму.

Дева

Любовь (Шестёрка Кубков): указывает на приятные дела, которые сблизят вас с партнёром. Профессиональная сфера (Король Пентаклей): предрекает стабильность и поддержку влиятельного лица. Здоровье (Умеренность): символизирует необходимость соблюдать баланс между активностью и отдыхом.

Весы

Любовь (Тройка Кубков): обещает весёлый вечер в компании друзей или двойное свидание. Профессиональная сфера (Четвёрка Кубков): говорит, что возможно вы упускаете из виду неплохой карьерный шанс. Здоровье (Справедливость): указывает на необходимость соблюдения правильного образа жизни.

Скорпион

Любовь (Смерть перевёрнутая): символизирует ваше нежелание отпускать прошлое, но уже давно пора двигаться дальше. Профессиональная сфера (Тройка Пентаклей): предрекает успешную командную работу и признание ваших заслуг. Здоровье (Башня перевёрнутая): обещает, что вы вовремя заметите опасность для своего организма.

Стрелец

Любовь (Императрица): указывает на заботу, уют и тёплую атмосферу в отношениях. Профессиональная сфера (Восьмёрка Мечей): говорит о надуманных страхах, мешающих продвижению. Здоровье (Колесница): символизирует вашу хорошую физическую форму.

Козерог

Любовь (Двойка Мечей): символизирует временное затишье на любовном фронте. Профессиональная сфера (Рыцарь Пентаклей): предрекает медленный, но верный прогресс в делах. Здоровье (Жрица): хорошее самочувствие.

Водолей

Любовь (Башня перевёрнутая): обещает, что крупного конфликта удастся избежать. Профессиональная сфера (Королева Мечей): указывает на холодный расчёт в переговорах. Здоровье (Колесница): символизирует прилив энергии.

Рыбы