Весы проведут весёлый вечер, а Скорпионы не захотят забывать прошлое: таро-расклад на пятницу, 22 мая
10:40
Весов ждёт уютный вечер в компании друзей и второй половинки, а Скорпионам будет сложно отпустить прошлое. «Клопс» публикует расклад на картах таро на пятницу, 22 мая, для всех знаков зодиака*.

*Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.

Овен

  1. Любовь (Двойка Кубков): обещает взаимность и гармонию в паре.
  2. Профессиональная сфера (Пятёрка Жезлов): указывает на здоровую конкуренцию, которая подстегнёт работать лучше.
  3. Здоровье (Солнце): отличное самочувствие.

Телец

  1. Любовь (Рыцарь Мечей): предрекает откровенный разговор, который расставит всё по местам.
  2. Профессиональная сфера (Королева Пентаклей): символизирует практичность и грамотное управление ресурсами.
  3. Здоровье (Луна перевёрнутая): обещает прояснение: вам станет понятно, откуда бралась усталость.

Близнецы

  1. Любовь (Паж Кубков): указывает на лёгкий флирт и приятное общение без обязательств.
  2. Профессиональная сфера (Туз Мечей): говорит о том, что вы наконец поймёте, как решить сложную задачу.
  3. Здоровье (Звезда): символизирует спокойствие и восстановление после тяжёлой рабочей недели.

Рак

  1. Любовь (Иерофант): предрекает укрепление отношений и обсуждение совместного будущего.
  2. Профессиональная сфера (Восьмёрка Кубков): обещает желание сменить направление, но не торопитесь с выводами.
  3. Здоровье (Сила): отличное самочувствие.

Лев

  1. Любовь (Колесница): символизирует стремительное развитие событий в отношениях.
  2. Профессиональная сфера (Семёрка Пентаклей): говорит о необходимости подождать результатов вложенных усилий.
  3. Здоровье (Маг): обещает, что вам необходимо тщательно прислушаться к собственному организму.

Дева

  1. Любовь (Шестёрка Кубков): указывает на приятные дела, которые сблизят вас с партнёром.
  2. Профессиональная сфера (Король Пентаклей): предрекает стабильность и поддержку влиятельного лица.
  3. Здоровье (Умеренность): символизирует необходимость соблюдать баланс между активностью и отдыхом.

Весы

  1. Любовь (Тройка Кубков): обещает весёлый вечер в компании друзей или двойное свидание.
  2. Профессиональная сфера (Четвёрка Кубков): говорит, что возможно вы упускаете из виду неплохой карьерный шанс.
  3. Здоровье (Справедливость): указывает на необходимость соблюдения правильного образа жизни.

Скорпион

  1. Любовь (Смерть перевёрнутая): символизирует ваше нежелание отпускать прошлое, но уже давно пора двигаться дальше.
  2. Профессиональная сфера (Тройка Пентаклей): предрекает успешную командную работу и признание ваших заслуг.
  3. Здоровье (Башня перевёрнутая): обещает, что вы вовремя заметите опасность для своего организма.

Стрелец

  1. Любовь (Императрица): указывает на заботу, уют и тёплую атмосферу в отношениях.
  2. Профессиональная сфера (Восьмёрка Мечей): говорит о надуманных страхах, мешающих продвижению.
  3. Здоровье (Колесница): символизирует вашу хорошую физическую форму.

Козерог

  1. Любовь (Двойка Мечей): символизирует временное затишье на любовном фронте.
  2. Профессиональная сфера (Рыцарь Пентаклей): предрекает медленный, но верный прогресс в делах.
  3. Здоровье (Жрица): хорошее самочувствие.

Водолей

  1. Любовь (Башня перевёрнутая): обещает, что крупного конфликта удастся избежать. 
  2. Профессиональная сфера (Королева Мечей): указывает на холодный расчёт в переговорах.
  3. Здоровье (Колесница): символизирует прилив энергии.

Рыбы

  1. Любовь (Семёрка Кубков): говорит о том, что вы строите слишком много иллюзий относительно партнёра.
  2. Профессиональная сфера (Паж Пентаклей): предрекает новое обучение или получение полезной информации.
  3. Здоровье (Сила перевёрнутая): обещает, что сегодня лучше снизить физическую нагрузку.
