Козероги проявят холодность, а Водолеи почувствуют облегчение: таро-расклад на четверг, 21 мая
10:31
Иллюстрация: Алиса Игонина / «Клопс»

Козероги перестанут уделять время второй половинке, а с Водолеев спадёт часть рабочих обязанностей, и они почувствуют облегчение. «Клопс» публикует расклад на картах таро на четверг, 21 мая, для всех знаков зодиака*.

*Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.

Овен

  1. Любовь (Восьмёрка Кубков): указывает на желание выйти из привычной рутины в отношениях.
  2. Профессиональная сфера (Тройка Жезлов): обещает расширение рабочих горизонтов и новые перспективы.
  3. Здоровье (Луна): символизирует повышенную тревожность, которая не связана с реальными проблемами.

Телец

  1. Любовь (Король Пентаклей перевёрнутая): предрекает разногласия с партнёром из-за денег. Обсуждайте бюджет заранее.
  2. Профессиональная сфера (Шестёрка Мечей): говорит о непрекращающемся потоке задач.
  3. Здоровье (Солнце): отличное самочувствие.

Близнецы

  1. Любовь (Тройка Мечей): указывает на болезненный разговор, но который лучше не откладывать.
  2. Профессиональная сфера (Королева Жезлов): символизирует вашу инициативность и амбициозность. Начальство это заметит и оценит.
  3. Здоровье (Звезда): предрекает спокойствие и восстановление после напряжённых дней.

Рак

  1. Любовь (Пятёрка Кубков): говорит о склонности драматизировать ситуацию в отношениях.
  2. Профессиональная сфера (Паж Пентаклей): обещает новое обучение или задачу, которая потребует усиленного внимания.
  3. Здоровье (Сила): указывает на выносливость и внутренний ресурс для преодоления нагрузок.

Лев

  1. Любовь (Император): символизирует вашу уверенность и способность взять отношения под контроль.
  2. Профессиональная сфера (Восьмёрка Мечей перевёрнутая): предрекает выход из тупика и появление новых идей.
  3. Здоровье (Маг): говорит о полном контроле над самочувствием. Вы знаете, что нужно организму.

Дева

  1. Любовь (Семёрка Жезлов): указывает на необходимость отстаивать свои границы перед партнёром.
  2. Профессиональная сфера (Десятка Пентаклей): обещает стабильность в работе и поддержку со стороны коллег.
  3. Здоровье (Умеренность): символизирует необходимость соблюдать баланс между активностью и отдыхом.

Весы

  1. Любовь (Рыцарь Кубков): предрекает романтический жест или приятный сюрприз от партнёра.
  2. Профессиональная сфера (Двойка Мечей): говорит о сложном выборе, который лучше хорошо обдумать.
  3. Здоровье (Справедливость): указывает на необходимость честно оценить своё питание и режим сна.

Скорпион

  1. Любовь (Колесо Фортуны): обещает неожиданный поворот в личной жизни.
  2. Профессиональная сфера (Семёрка Кубков): символизирует множество идей. Но не нужно распыляться, тщательно выбирайте одну.
  3. Здоровье (Башня): предрекает риск внезапных травм.

Стрелец

  1. Любовь (Шестёрка Жезлов): говорит о победе на любовном фронте. Ваши усилия и знаки внимания будут оценены.
  2. Профессиональная сфера (Восьмёрка Пентаклей): указывает на кропотливую работу, требующую терпения.
  3. Здоровье (Тройка Кубков): хорошее настроение.

Козерог

  1. Любовь (Императрица перевёрнутая): символизирует недостаток заботы. Уделите партнёру больше внимания.
  2. Профессиональная сфера (Король Жезлов перевёрнутая): предрекает временную потерю авторитета. Старайтесь не давить на подчинённых.
  3. Здоровье (Жрица): говорит о важности прислушаться к интуиции и сигналам организма.

Водолей

  1. Любовь (Шут): указывает на вашу лёгкость, игривость и спонтанность.
  2. Профессиональная сфера (Десятка Жезлов перевёрнутая): обещает снятие груза ответственности и облегчение.
  3. Здоровье (Колесница): символизирует прилив энергии, но предупреждает о риске переутомления.

Рыбы

  1. Любовь (Королева Кубков): предрекает глубокую эмоциональную связь и понимание партнёра без слов.
  2. Профессиональная сфера (Король Кубков): говорит о поддержке от старшего коллеги или наставника.
  3. Здоровье (Смерть перевёрнутая): указывает на затянувшееся восстановление. Дайте себе ещё пару дней покоя.
