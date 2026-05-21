Козероги проявят холодность, а Водолеи почувствуют облегчение: таро-расклад на четверг, 21 мая

Козероги перестанут уделять время второй половинке, а с Водолеев спадёт часть рабочих обязанностей, и они почувствуют облегчение. «Клопс» публикует расклад на картах таро на четверг, 21 мая, для всех знаков зодиака*.
*Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.
Овен
- Любовь (Восьмёрка Кубков): указывает на желание выйти из привычной рутины в отношениях.
- Профессиональная сфера (Тройка Жезлов): обещает расширение рабочих горизонтов и новые перспективы.
- Здоровье (Луна): символизирует повышенную тревожность, которая не связана с реальными проблемами.
Телец
- Любовь (Король Пентаклей перевёрнутая): предрекает разногласия с партнёром из-за денег. Обсуждайте бюджет заранее.
- Профессиональная сфера (Шестёрка Мечей): говорит о непрекращающемся потоке задач.
- Здоровье (Солнце): отличное самочувствие.
Близнецы
- Любовь (Тройка Мечей): указывает на болезненный разговор, но который лучше не откладывать.
- Профессиональная сфера (Королева Жезлов): символизирует вашу инициативность и амбициозность. Начальство это заметит и оценит.
- Здоровье (Звезда): предрекает спокойствие и восстановление после напряжённых дней.
Рак
- Любовь (Пятёрка Кубков): говорит о склонности драматизировать ситуацию в отношениях.
- Профессиональная сфера (Паж Пентаклей): обещает новое обучение или задачу, которая потребует усиленного внимания.
- Здоровье (Сила): указывает на выносливость и внутренний ресурс для преодоления нагрузок.
Лев
- Любовь (Император): символизирует вашу уверенность и способность взять отношения под контроль.
- Профессиональная сфера (Восьмёрка Мечей перевёрнутая): предрекает выход из тупика и появление новых идей.
- Здоровье (Маг): говорит о полном контроле над самочувствием. Вы знаете, что нужно организму.
Дева
- Любовь (Семёрка Жезлов): указывает на необходимость отстаивать свои границы перед партнёром.
- Профессиональная сфера (Десятка Пентаклей): обещает стабильность в работе и поддержку со стороны коллег.
- Здоровье (Умеренность): символизирует необходимость соблюдать баланс между активностью и отдыхом.
Весы
- Любовь (Рыцарь Кубков): предрекает романтический жест или приятный сюрприз от партнёра.
- Профессиональная сфера (Двойка Мечей): говорит о сложном выборе, который лучше хорошо обдумать.
- Здоровье (Справедливость): указывает на необходимость честно оценить своё питание и режим сна.
Скорпион
- Любовь (Колесо Фортуны): обещает неожиданный поворот в личной жизни.
- Профессиональная сфера (Семёрка Кубков): символизирует множество идей. Но не нужно распыляться, тщательно выбирайте одну.
- Здоровье (Башня): предрекает риск внезапных травм.
Стрелец
- Любовь (Шестёрка Жезлов): говорит о победе на любовном фронте. Ваши усилия и знаки внимания будут оценены.
- Профессиональная сфера (Восьмёрка Пентаклей): указывает на кропотливую работу, требующую терпения.
- Здоровье (Тройка Кубков): хорошее настроение.
Козерог
- Любовь (Императрица перевёрнутая): символизирует недостаток заботы. Уделите партнёру больше внимания.
- Профессиональная сфера (Король Жезлов перевёрнутая): предрекает временную потерю авторитета. Старайтесь не давить на подчинённых.
- Здоровье (Жрица): говорит о важности прислушаться к интуиции и сигналам организма.
Водолей
- Любовь (Шут): указывает на вашу лёгкость, игривость и спонтанность.
- Профессиональная сфера (Десятка Жезлов перевёрнутая): обещает снятие груза ответственности и облегчение.
- Здоровье (Колесница): символизирует прилив энергии, но предупреждает о риске переутомления.
Рыбы
- Любовь (Королева Кубков): предрекает глубокую эмоциональную связь и понимание партнёра без слов.
- Профессиональная сфера (Король Кубков): говорит о поддержке от старшего коллеги или наставника.
- Здоровье (Смерть перевёрнутая): указывает на затянувшееся восстановление. Дайте себе ещё пару дней покоя.