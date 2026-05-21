Не прячься от мира и помоги копейкой страждущим: приметы на 22 мая

По народному календарю 22 мая — Николин день. Тёплый период дал ему второе имя — травной, поскольку в это время активно поднимались всходы. Рассказываем о приметах и запретах, связанных с датой.

Что нельзя делать 22 мая:

  1. зашторивать окна — святой угодник не одарит домашних согласием и теплом;
  2. брать взаймы или возвращать чужие деньги — денежные затруднения останутся с вами вплоть до грядущего года;
  3. отвергать просьбы страждущих о помощи и подаянии — самому влачить голодное и убогое существование;
  4. предаваться хандре, мрачным мыслям, праздности, обижать малышей или стариков — нарушителя ждут хвори;
  5. хвататься за колюще-режущие предметы — накличете беду на свою голову;
  6. купаться — запросто можно схватить недуг;
  7. убивать пауков и тиранить прочую живность — обернётся разорением;
  8. выносить мусор после заката — выкинете из жилища своё денежное благополучие;
  9. стричь ногти и волосы — тем самым укоротите себе век.

Народные приметы на 22 мая:

  1. воробьи усердно строят жилища — жди осадков;
  2. рябина выпустила соцветия — осень наступит рано;
  3. ночной гром — будет ясно и сухо;
  4. скворцы носятся стаями с места на место — погода станет неустойчивой;
  5. прошёл дождь — будет обильный урожай;
  6. лягушки расквакались — овёс уродится на славу.
