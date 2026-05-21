Не прячься от мира и помоги копейкой страждущим: приметы на 22 мая

По народному календарю 22 мая — Николин день. Тёплый период дал ему второе имя — травной, поскольку в это время активно поднимались всходы. Рассказываем о приметах и запретах, связанных с датой.
Что нельзя делать 22 мая:
- зашторивать окна — святой угодник не одарит домашних согласием и теплом;
- брать взаймы или возвращать чужие деньги — денежные затруднения останутся с вами вплоть до грядущего года;
- отвергать просьбы страждущих о помощи и подаянии — самому влачить голодное и убогое существование;
- предаваться хандре, мрачным мыслям, праздности, обижать малышей или стариков — нарушителя ждут хвори;
- хвататься за колюще-режущие предметы — накличете беду на свою голову;
- купаться — запросто можно схватить недуг;
- убивать пауков и тиранить прочую живность — обернётся разорением;
- выносить мусор после заката — выкинете из жилища своё денежное благополучие;
- стричь ногти и волосы — тем самым укоротите себе век.
Народные приметы на 22 мая:
- воробьи усердно строят жилища — жди осадков;
- рябина выпустила соцветия — осень наступит рано;
- ночной гром — будет ясно и сухо;
- скворцы носятся стаями с места на место — погода станет неустойчивой;
- прошёл дождь — будет обильный урожай;
- лягушки расквакались — овёс уродится на славу.