13:37

Не гадай на игральных картах и следи за своим языком: приметы на 20 мая

  1. Зодиак
Автор:

20 мая православные верующие вспоминают чудесное явление Креста Господня в Иерусалиме, которое церковное предание относит к 351 году. В народном календаре этот день называли Купальницей. Рассказываем о связанных с ним приметах и запретах.

Что нельзя делать 20 мая:

  1. умываться рано утром — считалось, что вода не принесёт пользы;
  2. поручать купание детей родственникам или посторонним — по поверью, малыша могли сглазить и лишить спокойствия;
  3. гадать на игральных картах — предсказания сулили неприятности;
  4. употреблять алкоголь даже в малых количествах — к болезням;
  5. неосторожно обращаться с острыми предметами и огнём — можно получить травму;
  6. ругаться, сквернословить и вступать в конфликты — можно притянуть к себе негатив.

Народные приметы на 20 мая:

  1. ласточки летают высоко — к хорошей погоде;
  2. пошёл дождь — сентябрь будет тёплым;
  3. на небе молодой месяц — пора сажать овощи;
  4. днём воздух сухой, а к вечеру становится влажным — к ясной и тёплой погоде;
  5. луна покраснела — ждали осадков;
  6. утренний туман — к жаркому и сухому лету;
  7. вокруг луны появилось кольцо — к ветру;
  8. радуга утром — к дождю, вечером — к ясной погоде.
216
Хобби приметы