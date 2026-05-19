Не гадай на игральных картах и следи за своим языком: приметы на 20 мая

20 мая православные верующие вспоминают чудесное явление Креста Господня в Иерусалиме, которое церковное предание относит к 351 году. В народном календаре этот день называли Купальницей. Рассказываем о связанных с ним приметах и запретах.
Что нельзя делать 20 мая:
- умываться рано утром — считалось, что вода не принесёт пользы;
- поручать купание детей родственникам или посторонним — по поверью, малыша могли сглазить и лишить спокойствия;
- гадать на игральных картах — предсказания сулили неприятности;
- употреблять алкоголь даже в малых количествах — к болезням;
- неосторожно обращаться с острыми предметами и огнём — можно получить травму;
- ругаться, сквернословить и вступать в конфликты — можно притянуть к себе негатив.
Народные приметы на 20 мая:
- ласточки летают высоко — к хорошей погоде;
- пошёл дождь — сентябрь будет тёплым;
- на небе молодой месяц — пора сажать овощи;
- днём воздух сухой, а к вечеру становится влажным — к ясной и тёплой погоде;
- луна покраснела — ждали осадков;
- утренний туман — к жаркому и сухому лету;
- вокруг луны появилось кольцо — к ветру;
- радуга утром — к дождю, вечером — к ясной погоде.