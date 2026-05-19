Близнецы получат неожиданное романтическое приглашение, а Девы захотят всё бросить: таро-расклад на вторник, 19 мая

Близнецы порадуются романтическому предложению, а Девы будут бороться с желанием всё бросить и уйти в новый проект. «Клопс» публикует расклад на картах таро на вторник, 19 мая, для всех знаков зодиака*.

*Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.

Овен

Любовь (Королева Жезлов): обещает страсть в отношениях или новое многообещающее знакомство. Профессиональная сфера (Двойка Кубков): указывает на неожиданный союз с коллегой, которого вы терпеть не могли. Здоровье (Тройка Мечей перевёрнутая): символизирует заживление старых травм.

Телец

Любовь (Семёрка Мечей): предрекает вашу попытку скрыть от второй половинки нечто важное. Профессиональная сфера (Туз Кубков): говорит о новом проекте, который вы полюбите с первого взгляда. Здоровье (Луна): указывает, что кажущиеся проблемы с организмом окажутся просто повышенной мнительностью.

Близнецы

Любовь (Паж Жезлов): указывает на неожиданное приглашение — возможно, партнёр позовёт туда, где вы давно хотели побывать. Профессиональная сфера (Четвёрка Мечей): символизирует день, когда лучше не распылять своё внимание на множество задач. Здоровье (Маг перевёрнутая): говорит о том, что вам будет полезно внедрить в свой режим утренние зарядки и медитации.

Рак

Любовь (Император): символизирует стабильного и надёжного человека рядом с вами. Профессиональная сфера (Девятка Мечей перевёрнутая): говорит о завершении тяжёлого периода в работе. Здоровье (Солнце): отличное самочувствие.

Лев

Любовь (Шестёрка Жезлов перевёрнутая): символизирует временную потерю уверенности, партнёр поможет вернуть её вам. Профессиональная сфера (Королева Мечей): предрекает холодный, но честный разговор с начальством. Здоровье (Звезда перевёрнутая): говорит о лёгкой усталости, попробуйте лечь спать пораньше.

Дева

Любовь (Тройка Кубков): обещает весёлый и тёплый вечер, который вы проведёте вместе со второй половинкой. Профессиональная сфера (Восьмёрка Кубков): указывает на желание всё бросить и уйти в другой проект. Здоровье (Сила): отличное самочувствие.

Весы

Любовь (Пятёрка Пентаклей): предрекает ощущение, будто вас не слышат, хотя партнёр просто задумался о своём. Профессиональная сфера (Король Кубков): говорит о поддержке от старшего коллеги, который встанет на вашу сторону. Здоровье (Умеренность перевёрнутая): обещает, что вам будет тяжело бороться с послеобеденной сонливостью.

Скорпион

Любовь (Восьмёрка Жезлов): указывает на стремительное развитие событий: вам признаются в чувствах или пригласят на свидание. Профессиональная сфера (Семёрка Пентаклей): символизирует необходимость подождать результатов работы. Здоровье (Справедливость): предрекает, что один день без диеты не повлияет на вашу фигуру.

Стрелец

Любовь (Отшельник перевёрнутая): говорит о том, что вы будете эгоистичны по отношению к партнёру. Профессиональная сфера (Паж Пентаклей перевёрнутая): обещает мелкую, но неприятную ошибку из-за спешки. Здоровье (Башня): указывает на риск внезапных травм.

Козерог

Любовь (Шут): символизирует спонтанное романтическое решение. Профессиональная сфера (Десятка Жезлов): предрекает накопившуюся усталость. Вам пора делегировать часть своих задач. Здоровье (Жрица): говорит о том, что интуиция сама подскажет, чего не хватает организму.

Водолей

Любовь (Иерофант перевёрнутая): указывает на кризис в отношениях и непрекращающиеся ссоры. Профессиональная сфера (Рыцарь Пентаклей перевёрнутая): указывает на нехватку энергии и эмоциональное выгорание от работы. Здоровье (Колесница перевёрнутая): символизирует, что вам лучше не садиться за руль уставшим.

Рыбы