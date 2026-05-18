Овны будут планировать отпуск со второй половинкой, а Скорпионы захотят уединения: таро-расклад на понедельник, 18 мая

Овны будут решать важные вопросы с партнёром, а Скорпионы захотят отдохнуть в одиночестве. «Клопс» публикует расклад на картах таро на понедельник, 18 мая, для всех знаков зодиака*.

*Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.

Овен

Любовь (Тройка Жезлов): обещает совместное планирование отпуска или крупной покупки. Профессиональная сфера (Королева Кубков): указывает на день, когда лучше промолчать в корпоративном чате, даже если очень хочется едко пошутить. Здоровье (Семёрка Жезлов): символизирует битву с холодильником в час ночи. Но лучше будет проиграть и лечь спать.

Телец

Любовь (Рыцарь Кубков): предрекает романтический жест от партнёра — завтрак в постель или внезапный комплимент. Профессиональная сфера (Восьмёрка Мечей перевёрнутая): говорит о неожиданном прозрении. Вы поймёте, как решить задачу, которая мучила две недели. Здоровье (Император): обещает крепкий иммунитет.

Близнецы

Любовь (Шестёрка Кубков): указывает на приятные воспоминания и ностальгию по прошлым отношениям. Профессиональная сфера (Король Жезлов): символизирует ваше лидерство в коллективе. Здоровье (Луна перевёрнутая): предрекает тревожность и состояние апатии.

Рак

Любовь (Семёрка Кубков): говорит о том, что вам будет казаться, будто партнёр что-то утаивает. Профессиональная сфера (Двойка Пентаклей): обещает умение жонглировать пятью задачами сразу. Здоровье (Солнце перевёрнутая): указывает на лёгкую хандру.

Лев

Любовь (Маг): символизирует вашу способность очаровать партнёра одним сообщением. Профессиональная сфера (Пятёрка Пентаклей): предрекает чувство, что вы не справляетесь со своими обязанностями. Здоровье (Звезда): говорит о внутреннем спокойствии и безмятежности.

Дева

Любовь (Колесница): обещает стремительный поворот в отношениях. Кто-то сделает первый шаг, которого вы ждали. Профессиональная сфера (Десятка Кубков): указывает на идеальную атмосферу в коллективе и хорошие отношения с начальством. Здоровье (Сила): отличное самочувствие.

Весы

Любовь (Повешенный): предрекает, что сегодня лучше не принимать важных решений в отношениях. Профессиональная сфера (Паж Мечей): говорит о сплетне, которую лучше пропустить мимо ушей, иначе рискуете испортить отношения с коллегой или подчинённым. Здоровье (Башня перевёрнутая): обещает предотвращение заболевания или травмы.

Скорпион

Любовь (Восьмёрка Кубков): указывает на желание сбежать от партнёра на часок в ванну с пеной. Профессиональная сфера (Королева Пентаклей): символизирует практичный подход — вы сэкономите время и нервы. Здоровье (Смерть): предрекает конец затяжной простуды.

Стрелец

Любовь (Пятёрка Мечей): говорит о бесполезном споре, из которого лучше выйти, уступив другому. Профессиональная сфера (Тройка Кубков перевёрнутая): обещает токсичную атмосферу в коллективе. Здоровье (Умеренность): указывает на необходимость строгого режима для улучшения самочувствия.

Козерог

Любовь (Шут перевёрнутая): символизирует необдуманный поступок — посоветуйтесь с партнёром, прежде чем совершать его. Профессиональная сфера (Восьмёрка Пентаклей перевёрнутая): предрекает ошибку в отчёте из-за спешки. Тщательно перепроверяйте все цифры. Здоровье (Жрица): говорит о том, что ваша интуиция подскажет, чего не хватает организму.

Водолей

Любовь (Императрица перевёрнутая): обещает, что вы забудете о важной дате, но партнёр окажется снисходительным. Профессиональная сфера (Рыцарь Мечей): указывает на быстрые решения и мгновенные ответы на письма. Здоровье (Колесница): отличное самочувствие.

Рыбы