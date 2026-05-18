Девы спрячут жала в ножны, а Водолеи возьмут выходной у своей головы: гороскоп на рабочую неделю с 18 по 22 мая

Финальные дни весны могут стать хорошим моментом, чтобы разобраться с планами, прислушаться к себе и выбрать дальнейший маршрут. Что говорят звёзды о вашей карьере, отношениях, здоровье и личностном росте, читайте в астрологическом прогнозе «Клопс» на рабочую неделю с 18 по 22 мая.
Овен
Чужая тревога липнет к коже, особенно когда речь о тех, кто младше или слабее. Вы будете прокручивать в голове страшные сценарии, хотя реальных поводов почти нет. Отделите свою панику от реальной угрозы: дети, родители, близкие справятся, просто дайте им пространство.
Телец
Будет велик соблазн рубануть с плеча и разобраться со всем одним рывком. Но сейчас ситуация похожа на вязание: поторопитесь — сбросите петли. Придётся сесть, взять нитку и аккуратно распутывать узелки. Усидчивость окажется ценнее умения быстро побеждать.
Близнецы
Рядом есть человек, чью мечту получится исполнить почти без усилий. Помогите без ожиданий и лишних условий. Для вас это может оказаться мелочью, а для него — важным знаком. Позже такой поступок способен неожиданно сыграть в вашу пользу.
Рак
Вселенная настойчиво подталкивает к микрофону: в машине, дома, в караоке с коллегами. Ваши связки сейчас в необычной форме, голос звучит глубже, чем вы думаете. Даже если вы никогда не пели — попробуйте. Возможно, именно так получится сбросить то, что давно не удавалось проговорить.
Лев
Красивая ложь упакуется в правдоподобные детали и придёт с дружеского лица. Слушайте внимательно, но не ведитесь. Где-то на второй минуте сюжет даст трещину. Запомните этот звук — он поможет в будущем отличать своих от чужих.
Дева
Острая шутка, которая кажется вам безобидной, для кого-то обернётся порезом. Рядом окажутся люди с тонкой кожей — коллега, соседка, случайный попутчик, который не привык к вашей иронии. Придержите язык, даже если чешется. Добрый юмор сейчас ценнее любого остроумия, а молчание вообще не знает промахов.
Весы
Свои «хочу» — съесть, купить, написать, уехать — разбегаются, как тараканы на кухне. Попробуйте один день просто понаблюдать за ними, не удовлетворяя. Никакого героизма, просто пауза, чтобы понять, какое из этих желаний настоящее, а кто просто пришёл погостить.
Скорпион
Вы привыкли тащить воз в одиночку, даже когда лошадь уже хрипит. На этой неделе пригодится чужое плечо: в делах, быту или простом «побудь рядом». Не разыгрывайте героя-одиночку. Обратитесь к тому, кто давно ждёт сигнала. Близким тоже важно чувствовать, что им доверяют.
Стрелец
Календарь забит под завязку, а вы чувствуете, что ещё один срочный звонок добьёт остатки нервов. Выберите один день и вычеркните его из списка дел без всякой жалости. Никаких «надо», «успею», «потерпи». Только вы, пустой диван, кружка чая и тишина.
Козерог
Книга, которая пылится на полке с прошлого лета, вдруг сама упадёт вам в руки. Никаких «когда-нибудь» — пора. Откройте её вечером, когда город затихнет, и читайте медленно, по странице, без гонки. Возможно, именно фраза на сорок седьмой странице окажется ответом на вопрос, который вы ещё не сформулировали.
Водолей
Лёгкое недомогание — не приговор и не повод для драмы. Это просто зелёный свет сбавить скорость: температура, ломота, тяжёлая голова — сигнал, что организм закрылся на техобслуживание. Найдите в себе силы лечь, выключить телефон и не делать вид, что всё в порядке. Один день постельного режима сейчас сэкономит вам неделю мучений.
Рыбы
Зелёные друзья на подоконнике заскучали без вашего внимания. Устройте им генеральную уборку: протрите листья, переставьте ближе к свету, поговорите, если хочется. Ухаживая за цветами, вы незаметно ухаживаете за собой. Это почти медитация: земля, вода, тишина и рост, глаз не увидит, но сердце почувствует.
Помните, что гороскоп не является научно доказанной методикой предсказания. Это развлечение, а не руководство к действию.