Девы спрячут жала в ножны, а Водолеи возьмут выходной у своей головы: гороскоп на рабочую неделю с 18 по 22 мая

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Финальные дни весны могут стать хорошим моментом, чтобы разобраться с планами, прислушаться к себе и выбрать дальнейший маршрут. Что говорят звёзды о вашей карьере, отношениях, здоровье и личностном росте, читайте в астрологическом прогнозе «Клопс» на рабочую неделю с 18 по 22 мая.

Овен

Чужая тревога липнет к коже, особенно когда речь о тех, кто младше или слабее. Вы будете прокручивать в голове страшные сценарии, хотя реальных поводов почти нет. Отделите свою панику от реальной угрозы: дети, родители, близкие справятся, просто дайте им пространство.

Телец

Будет велик соблазн рубануть с плеча и разобраться со всем одним рывком. Но сейчас ситуация похожа на вязание: поторопитесь — сбросите петли. Придётся сесть, взять нитку и аккуратно распутывать узелки. Усидчивость окажется ценнее умения быстро побеждать.

Близнецы

Рядом есть человек, чью мечту получится исполнить почти без усилий. Помогите без ожиданий и лишних условий. Для вас это может оказаться мелочью, а для него — важным знаком. Позже такой поступок способен неожиданно сыграть в вашу пользу.

Рак

Вселенная настойчиво подталкивает к микрофону: в машине, дома, в караоке с коллегами. Ваши связки сейчас в необычной форме, голос звучит глубже, чем вы думаете. Даже если вы никогда не пели — попробуйте. Возможно, именно так получится сбросить то, что давно не удавалось проговорить.

Лев

Красивая ложь упакуется в правдоподобные детали и придёт с дружеского лица. Слушайте внимательно, но не ведитесь. Где-то на второй минуте сюжет даст трещину. Запомните этот звук — он поможет в будущем отличать своих от чужих.

Дева

Острая шутка, которая кажется вам безобидной, для кого-то обернётся порезом. Рядом окажутся люди с тонкой кожей — коллега, соседка, случайный попутчик, который не привык к вашей иронии. Придержите язык, даже если чешется. Добрый юмор сейчас ценнее любого остроумия, а молчание вообще не знает промахов.