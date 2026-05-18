Не нанимай сотрудников и открой в себе внутреннего трудоголика: приметы на 19 мая

19 мая в народном календаре — Иов Горошник. В православной традиции в эту дату вспоминают святого Иова. По преданию, он жил в достатке, воспитывал семерых сыновей и трёх дочерей. Сатана пытался доказать Богу, что праведник хранит веру только из-за земного благополучия. Господь допустил испытание: Иов лишился детей и богатства, но не отказался от духовных убеждений. Рассказываем о приметах и запретах, связанных с праздником.
Что нельзя делать 19 мая:
- принимать на работу нового сотрудника — работник окажется ленивым;
- наступать на росу — к болезням;
- ссориться, особенно с близкими — к недомоганиям;
- бездельничать и откладывать дела — можно навлечь проблемы со здоровьем;
- долго лежать в постели — по поверью, после этого будут болеть бока.
Народные приметы на 19 мая:
- ясный день — к хорошему урожаю огурцов;
- утренний туман — в ближайшее время дождей не будет;
- обильная роса — огурцы хорошо уродятся;
- зацвела калина — пора сажать тыкву, бобы, кукурузу и огурцы;
- трава утром влажная — к хорошей погоде, сухая — к дождю;
- на клёнах появились серёжки — пора сеять свёклу;
- осы строят гнёзда на открытых местах — лето будет дождливым.