Не нанимай сотрудников и открой в себе внутреннего трудоголика: приметы на 19 мая

19 мая в народном календаре — Иов Горошник. В православной традиции в эту дату вспоминают святого Иова. По преданию, он жил в достатке, воспитывал семерых сыновей и трёх дочерей. Сатана пытался доказать Богу, что праведник хранит веру только из-за земного благополучия. Господь допустил испытание: Иов лишился детей и богатства, но не отказался от духовных убеждений. Рассказываем о приметах и запретах, связанных с праздником.

Что нельзя делать 19 мая:

  1. принимать на работу нового сотрудника — работник окажется ленивым;
  2. наступать на росу — к болезням;
  3. ссориться, особенно с близкими — к недомоганиям;
  4. бездельничать и откладывать дела — можно навлечь проблемы со здоровьем;
  5. долго лежать в постели — по поверью, после этого будут болеть бока.

Народные приметы на 19 мая:

  1. ясный день — к хорошему урожаю огурцов;
  2. утренний туман — в ближайшее время дождей не будет;
  3. обильная роса — огурцы хорошо уродятся;
  4. зацвела калина — пора сажать тыкву, бобы, кукурузу и огурцы;
  5. трава утром влажная — к хорошей погоде, сухая — к дождю;
  6. на клёнах появились серёжки — пора сеять свёклу;
  7. осы строят гнёзда на открытых местах — лето будет дождливым.
