Не рассказывай плохие сны и не ешь рыбу: приметы на 14 мая

В народном календаре 14 мая — это Еремеев день. Рассказываем об относящихся к дате приметах и запретах.

Что нельзя делать 14 мая:

  1. лениться — вам придётся голодать осенью;
  2. пересаживать и как-либо тревожить цветы и растения — они весь год будут источать негатив как на вас, так и на вашу семью;
  3. давать деньги в долг и любые вещи — в следующем году вас серьёзно обманут и вы потеряете все свои сбережения;
  4. рыбачить, покупать и есть рыбу — вы разозлите высшие силы и они сделают вас немым;
  5. жаловаться на жизнь, рассказывать о проблемах — их станет ещё больше;
  6. рассказывать о своих плохих снах — кошмары воплотятся в реальности.

Народные приметы на 14 мая:

  1. ясно и солнечно — летом установится такая же погода;
  2. облачно — к ранней и морозной зиме;
  3. вечером появилась роса — к ясной погоде;
  4. комары летают — к дождю;
  5. много бабочек — к жаркой погоде;
  6. собака роет землю и ест траву — к дождю;
  7. лягушки громко квакают — дождя долго не будет;
  8. утром туман — дождей не будет;
  9. жаркая погода — к прохладному лету.
