Не рассказывай плохие сны и не ешь рыбу: приметы на 14 мая

В народном календаре 14 мая — это Еремеев день. Рассказываем об относящихся к дате приметах и запретах.
Что нельзя делать 14 мая:
- лениться — вам придётся голодать осенью;
- пересаживать и как-либо тревожить цветы и растения — они весь год будут источать негатив как на вас, так и на вашу семью;
- давать деньги в долг и любые вещи — в следующем году вас серьёзно обманут и вы потеряете все свои сбережения;
- рыбачить, покупать и есть рыбу — вы разозлите высшие силы и они сделают вас немым;
- жаловаться на жизнь, рассказывать о проблемах — их станет ещё больше;
- рассказывать о своих плохих снах — кошмары воплотятся в реальности.
Народные приметы на 14 мая:
- ясно и солнечно — летом установится такая же погода;
- облачно — к ранней и морозной зиме;
- вечером появилась роса — к ясной погоде;
- комары летают — к дождю;
- много бабочек — к жаркой погоде;
- собака роет землю и ест траву — к дождю;
- лягушки громко квакают — дождя долго не будет;
- утром туман — дождей не будет;
- жаркая погода — к прохладному лету.