Май сведёт с ума: три знака зодиака, у которых закрутится самый жаркий роман

Май — месяц цветов, тёплых ночей и неожиданных признаний. Астрологи уверяют: три знака зодиака получат от звёзд особенно щедрые подарки именно в любовной сфере. Кто-то встретит того самого случайно — в очереди за кофе или на прогулке. Кто-то наконец решится на разговор, который давно висел в воздухе. А кому-то вернётся страсть в отношениях, где, казалось, всё уже выгорело.

Рак

Раков в мае накроет ностальгией, и это сыграет им на руку. Человек, с которым вы когда-то расстались не по вашей вине, внезапно найдёт способ связаться. Не бросайте сообщение без ответа. Звёзды говорят: сейчас всё сложится иначе, чем в прошлый раз. Если вы в паре — май принесёт неожиданную романтику туда, где её уже не ждали. Один спонтанный вечер без детей и без телефона сможет перезагрузить отношения.

Скорпион

Скорпионы в мае могут бояться первого шага — и зря. Именно сейчас смелость в любви приведёт к победе. Если вы давно положили глаз на коллегу или соседа — самое время заговорить первым. Звёзды гарантируют взаимность. Для тех, кто уже в отношениях, май станет месяцем откровенных разговоров. Скажите то, что боялись сказать. Партнёр услышит и пойдёт навстречу. Главное — не молчите.

Рыбы

Рыб в мае ждёт самый романтичный сюрприз. Встреча произойдёт в самом обыденном месте: в транспорте, в магазине, на скучной рабочей встрече. Вы даже не сразу поймёте, что это оно. Но к концу месяца уже не сможете представить свой день без этого человека. Тем, кто уже в паре, звёзды советуют устроить себе мини-медовый месяц — уехать на выходные вдвоём, сменить обстановку. Эффект будет как от первой встречи.

Помните, что гороскоп не является научно доказанной методикой предсказания. Это развлечение, а не руководство к действию.