Близнецы разберут информационные завалы, а Весы получат знак судьбы: таро-расклад на среду, 13 мая

Близнецы разберут информационные завалы, а Весы получат знак судьбы. «Клопс» публикует расклад на картах таро на среду, 13 мая, для всех знаков зодиака*.

*Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.

Овен

Карта: Двойка Жезлов

Среда поставит перед выбором: остаться на привычном месте или шагнуть в неизвестность. Не торопитесь с решением. Посмотрите на оба варианта со стороны — один из них явно перспективнее, хотя и страшнее. К вечеру придёт подсказка в виде случайного разговора. Не пропустите её.

Телец

Карта: Шестёрка Пентаклей

День денег и помощи. Кто-то вернёт старый долг, или вы вдруг получите неожиданный бонус. Хорошо поделиться: переведите небольшую сумму на благотворительность или купите коллеге кофе. Один жест щедрости сегодня вернётся троекратно. К вечеру почувствуете лёгкость.

Близнецы

Карта: Четвёрка Мечей

Среда вымотает разговорами. Звонки, чаты, встречи — к обеду голова взорвётся. Возьмите паузу на час. Выключите звук, закройте глаза, подышите. Тишина сегодня лечит лучше любого лекарства. Вечером внезапно проснётся второе дыхание, но лучше уже ничего не начинать.

Рак

Карта: Туз Кубков

Очень тёплая среда. Кто-то скажет именно те слова, которых вы ждали. Или вы сами решитесь на признание. Не бойтесь показаться уязвимым. Сегодня любая искренность окупится. Даже если речь не про любовь, а про просьбу о помощи — просите смело. Вечером — душевный разговор.

Лев

Карта: Семёрка Жезлов

В среду придётся отстаивать свою позицию. Кто-то полезет с критикой, советами или просто тупым спором. Не отступайте, но и не переходите на личности. Ваша спокойная уверенность работает лучше громкого крика. К вечеру оппонент сам сдастся. Вы устоите.

Дева

Карта: Паж Кубков

Среда принесёт странное известие. Любовное письмо от того, от кого не ждали. Или предложение, которое выглядит как шутка. Не отвергайте с порога. Присмотритесь. Иногда самое нелепое предложение ведёт к самому большому успеху. А иногда — просто к весёлой истории на выходные.

Весы

Карта: Колесо Фортуны

Внезапный поворот. План, который вы строили неделю, рухнет за час. Зато на его месте появится что-то новое и гораздо лучше. Не цепляйтесь за старые договорённости. Плывите по течению. Среда удивит, и эти удивления будут приятнее запланированного. К вечеру — инсайт.

Скорпион

Карта: Туз Мечей

Ясность наступит резко, как удар. Внезапно поймёте, кто вас обманывал, где вы ошиблись и куда двигаться дальше. Истина может быть неприятной, но она освобождает. Не тратьте энергию на обиды. Используйте новое знание как топливо. Одна чёткая фраза сегодня меняет всё.

Стрелец

Карта: Восьмёрка Кубков

Среда соблазнит всё бросить и уйти. Уйти с работы, из отношений, из города. Подождите до пятницы. Если желание не пройдёт — тогда оно настоящее. А пока сделайте маленький шаг к свободе: переставьте мебель или удалите три ненужных контакта из телефона.

Козерог

Карта: Тройка Жезлов

День смотрит вдаль. Вы будете планировать, строить графики, мечтать о будущем. Это полезно, но сегодня есть риск улететь в облака и забыть про реальные дела. Запишите три идеи на бумагу. Потом выберите одну и сделайте по ней один маленький шаг. Без этого шага планы останутся планами.

Водолей

Карта: Луна

Среда запутает. Не верьте своему первому впечатлению. Человек, который кажется врагом, на самом деле помогает. А тот, кто улыбается, готовит удар. Не принимайте решений до вечера. Лучше помолчите и понаблюдайте. Завтра картина прояснится. Сегодня — только наблюдение.

Рыбы

Карта: Десятка Жезлов

Ощущение, что на вас свалилась гора. Дела, проблемы, чужие просьбы — всё сразу. Но эта гора уже почти на вершине. Ещё немного, и вы её скинете. Не берите новое, не обещайте ничего до четверга. К концу дня станет заметно легче. Вечером — горячая ванна и ранний сон.