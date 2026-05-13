Звёзды и деньги: какие знаки зодиака чаще копят, а какие спускают всё на удовольствия

Специалисты финтех-компании ЮMoney изучили финансовые привычки представителей разных знаков зодиака. Оказалось, что склонность к накоплению или импульсивным тратам может зависеть не только от уровня финансовой грамотности, но и от того, под каким созвездием родился человек.

По данным опроса, для всех без исключения знаков основной статьёй расходов остаются продукты — от 15% до 26% бюджета. Второй общий тренд — активная цифровизация шопинга: большинство сочетает онлайн- и офлайн-покупки, а заказы в интернете несколько раз в неделю стали нормой. Главным источником доходов остаётся зарплата, но растут поступления от фриланса и самозанятости.

Рациональные накопители

Земные знаки (Телец, Дева и Козерог) и примкнувший к ним практичный Стрелец демонстрируют самую высокую финансовую дисциплину.

Козероги (59% предпочитают онлайн-покупки) и Тельцы (32%) активнее других используют инструменты для сбережений. Импульсивные траты для них редкость: они откладывают на конкретные цели — от гаджетов до инвестиций. Так поступают 12% Козерогов и 17% Стрельцов.

Тельцы (17%) и Девы (20%) чаще думают о накоплениях и заранее планируют покупки. Они мониторят скидки, участвуют в программах лояльности и охотно подключают автопополнение накопительных счетов — всё ради предсказуемости и контроля.

В поисках баланса

Шесть знаков стремятся найти золотую середину между удовольствием и практичностью. Овны, Весы и Раки признаются, что тратят на себя «здесь и сейчас» около 27–29%, но при этом не забывают откладывать. Весы, Скорпионы и Рыбы планируют крупные расходы — на жильё, машины и дачи, на это готовы направлять свыше 13%.

Эти знаки — самые активные пользователи современных финтех-сервисов: совмещают покупки в торговых центрах с онлайн-заказами и ценят скорость переводов. Среди Весов 14% хотели бы тратить больше на семью.

«Именно эта шестёрка является главным драйвером развития современных финтех-экосистем», — отмечает руководитель направления сопровождения ключевых клиентов ЮMoney Наталья Лапшина.

Импульсивные гедонисты

Воздушные знаки живут моментом — их финансовые решения строятся вокруг впечатлений и гибкости. Водолеи готовы увеличивать траты на путешествия (9%) и подарки (8%), а Близнецы бьют рекорды по частоте онлайн-покупок — более 13% представителей знака совершают их каждый день.



«Это поток микротранзакций — от подписок и курсов по хобби до регулярной доставки еды», — пояснили аналитики.

Эксперты считают, что такой подход отражает будущее сферы услуг: скорость, эмоция от покупки и удобство транзакции становятся важнее самого товара.