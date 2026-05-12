Тельцы посчитают деньги, а Стрельцы будут везде и сразу: гороскоп на рабочую неделю

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Начало нового месяца — прекрасный повод прислушаться к себе, навести порядок в делах и выбрать направление, в котором хочется двигаться дальше. Что говорят звёзды о вашей карьере, отношениях, здоровье и личностном росте, читайте в астрологическом прогнозе «Клопс» на рабочую неделю.

Овен

Неделя начнётся с рывка: во вторник и среду успеете кучу дел. В четверг звёзды советуют притормозить и перепроверить цифры — там ошибка. Пятница принесёт неожиданную помощь от коллеги, которого вы недолюбливали. Не гордитесь, принимайте. К вечеру пятницы — чувство, что вы сделали больше, чем планировали.

Телец

Ваша рабочая неделя — про деньги и контроль. Вторник и среда: разберитесь с финансами, отчётами и долгами. Кому должны — напомните. Четверг тяжёлый: начальство будет придираться к мелочам. Не спорьте, кивайте и делайте по-своему. В пятницу наконец выдохните и получите маленькую, но приятную благодарность.

Близнецы

Рассредоточитесь на тысячу дел, но к среде поймёте, что ничего не сделали. Совет на эту неделю: один список из трёх главных задач в день. В четверг возможен конфликт с кем-то болтливым — не ввязывайтесь. Пятница удивит: тот, кто вас бесил всю неделю, неожиданно поможет закрыть важный проект.

Рак

Рабочая неделя вытянет эмоции. Во вторник и среду всё бесит — не срывайтесь на подчинённых или курьерах. Четверг принесёт хорошие новости от старых партнёров. Пятница идеальна для переговоров, но к вечеру устанете так, что захочется всё бросить. Не бросайте, просто уйдите пораньше.

Лев

Ваша неделя — время быть на виду. Вторник и среда: вас заметят и оценят. Четверг — день сложных решений. Не тяните, режьте правду-матку. Пятница принесёт неожиданное предложение от руководства. Соглашайтесь, даже если страшно. Вы — звезда, но не перехвалите себя, иначе к вечеру вымотаетесь.

Дева

Всю неделю будете наводить порядок в чужих делах. Вторник и среда — разгребайте завалы. Четверг — день для отчётов и цифр. В пятницу кто-то попросит о помощи — не отказывайте, это вклад в будущее. Пятница подарит странное удовольствие от того, что вы всё правильно сделали. Заслужили выходные.