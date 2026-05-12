Тельцы посчитают деньги, а Стрельцы будут везде и сразу: гороскоп на рабочую неделю

Начало нового месяца — прекрасный повод прислушаться к себе, навести порядок в делах и выбрать направление, в котором хочется двигаться дальше. Что говорят звёзды о вашей карьере, отношениях, здоровье и личностном росте, читайте в астрологическом прогнозе «Клопс» на рабочую неделю.
Овен
Неделя начнётся с рывка: во вторник и среду успеете кучу дел. В четверг звёзды советуют притормозить и перепроверить цифры — там ошибка. Пятница принесёт неожиданную помощь от коллеги, которого вы недолюбливали. Не гордитесь, принимайте. К вечеру пятницы — чувство, что вы сделали больше, чем планировали.
Телец
Ваша рабочая неделя — про деньги и контроль. Вторник и среда: разберитесь с финансами, отчётами и долгами. Кому должны — напомните. Четверг тяжёлый: начальство будет придираться к мелочам. Не спорьте, кивайте и делайте по-своему. В пятницу наконец выдохните и получите маленькую, но приятную благодарность.
Близнецы
Рассредоточитесь на тысячу дел, но к среде поймёте, что ничего не сделали. Совет на эту неделю: один список из трёх главных задач в день. В четверг возможен конфликт с кем-то болтливым — не ввязывайтесь. Пятница удивит: тот, кто вас бесил всю неделю, неожиданно поможет закрыть важный проект.
Рак
Рабочая неделя вытянет эмоции. Во вторник и среду всё бесит — не срывайтесь на подчинённых или курьерах. Четверг принесёт хорошие новости от старых партнёров. Пятница идеальна для переговоров, но к вечеру устанете так, что захочется всё бросить. Не бросайте, просто уйдите пораньше.
Лев
Ваша неделя — время быть на виду. Вторник и среда: вас заметят и оценят. Четверг — день сложных решений. Не тяните, режьте правду-матку. Пятница принесёт неожиданное предложение от руководства. Соглашайтесь, даже если страшно. Вы — звезда, но не перехвалите себя, иначе к вечеру вымотаетесь.
Дева
Всю неделю будете наводить порядок в чужих делах. Вторник и среда — разгребайте завалы. Четверг — день для отчётов и цифр. В пятницу кто-то попросит о помощи — не отказывайте, это вклад в будущее. Пятница подарит странное удовольствие от того, что вы всё правильно сделали. Заслужили выходные.
Весы
Неделя выборов и сомнений. Вторник и среда: будете метаться между двумя вариантами — выберите любой, оба ведут к одному. Четверг хорош для командной работы. В пятницу возможна несправедливость: чужую заслугу припишут вам. Не радуйтесь раньше времени — это ловушка, лучше сразу всё прояснить.
Скорпион
Рабочая неделя будет нервной и яркой. Вторник: старые обиды на коллег могут вылезти наружу — не поддавайтесь. Среда и четверг — время для жёстких решений. Пятница принесёт внезапную удачу в деньгах. К вечеру пятницы выдохнете: вы сделали всё, что могли, и даже больше. Уходите с чистой совестью.
Стрелец
Неделя пролетит как поезд. Вторник и среда — сплошная суета, куча звонков и встреч. Четверг — риск переработать и забыть поесть. Не надо. Пятница идеальна для поездок и общения с партнёрами из других городов. К вечеру резко захочется всё бросить и уехать. Не уезжайте, но отпуск запланируйте.
Козерог
Ваша рабочая неделя — про дисциплину и карьеру. Вторник и среда скучные, но важные: бумажки, договоры, регламенты. Четверг и пятница — время говорить с начальством. Соберитесь с мыслями и будьте краткими. В пятницу возможна неожиданная благодарность от тех, кто обычно молчит. Вы заслужили.
Водолей
Неделя творческого хаоса. Вторник и среда: генерируйте идеи — даже бредовые, среди них есть золотая. Четверг: кто-то попытается украсть вашу мысль. Не молчите, но и не скандальте — просто оставьте следы. Пятница хороша для запуска чего-то нового, но только если всё перепроверили. Ваша рассеянность может дорого обойтись.
Рыбы
Рабочая неделя запутает в мелочах. Вторник и среда кажутся бессмысленными — всё идёт не так. В четверг туман рассеивается, и вы видите, кто вас подставил (или просто ошибся). Пятница — день для важных звонков, которые вы боялись сделать. К вечеру — маленькая победа, которой никто не заметит, кроме вас.
Помните, что гороскоп не является научно доказанной методикой предсказания. Это развлечение, а не руководство к действию.