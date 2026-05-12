Отложи переезд и не ходи на шумные вечеринки: приметы на 13 мая

В народном календаре 13 мая — это день Якова Тёплого. Рассказываем об относящихся к дате приметах и запретах.

Что нельзя делать 13 мая:

  1. отправляться в дальнюю поездку, путешествие, командировку — в пути могут случиться большие проблемы, вплоть до смерти;
  2. переезжать и ночевать в гостях — это приведёт к различным неурядицам;
  3. планировать серьёзные дела, менять что-то в жизни и начинать что-то новое — всё это обернётся неудачей;
  4. ходить на шумные вечеринки и устраивать их — весь год для вас будет неудачным;
  5. грустить и печалиться — вы притянете негатив в свой дом;
  6. заниматься спортом — есть высокая вероятность получить серьёзную травму;
  7. гадать и обращаться к гадалкам — потусторонние силы завладеют вами.

Народные приметы на 13 мая:

  1. безветренно — лето будет таким же;
  2. дождь при тёплой погоде — к хорошему урожаю зерна;
  3. из берёзы сильно течёт сок — к дождливому лету;
  4. зацвела черёмуха — к холодам;
  5. град — к дождливому лету с градом;
  6. Звездное небо и южный ветер — к дождливому, но теплому лету.
