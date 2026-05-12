Раков накроет ностальгия, а Стрельцы сорвутся с места: таро-расклад на вторник, 12 мая

Раков накроет ностальгия, а Стрельцы сорвутся с места. «Клопс» публикует расклад на картах таро на вторник, 12 мая, для всех знаков зодиака*.

*Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.

Овен

Карта: Пятёрка Жезлов

Вторник подкинет мелких стычек. Кто-то будет спорить по делу и без, лезть с дурацкими вопросами и провоцировать. Не поддавайтесь на их уровень. Лучшая стратегия — коротко отрезать и уйти в свои дела. К вечеру конфликты утихнут сами, а вы сохраните нервы.

Телец

Карта: Восьмёрка Пентаклей

День для подсчётов и планирования. Садитесь с калькулятором, разбирайте квитанции, стройте графики. Скучно, но полезно. Одна цифра, которая выскочит в середине дня, заставит улыбнуться. Не игнорируйте её — это знак. К вечеру почувствуете контроль над финансами.

Близнецы

Карта: Шут

Вторник подбросит спонтанную идею. Уволиться? Уехать? Написать бывшему? Не спешите с реализацией. Просто запишите мысль в заметки и подождите до четверга. Если она выживет — тогда и решите. А пока просто наслаждайтесь своей гениальностью и не делайте резких движений.

Рак

Карта: Шестёрка Кубков

Накроет ностальгией. Вспомните старых друзей, прошлые проекты, забытые хобби. Хороший день, чтобы позвонить тому, с кем давно не общались. Вечером возможна встреча с человеком из детства или юности. Не проходите мимо — он принесёт важную новость.

Лев

Карта: Королева Жезлов

Ваш день харизмы. Люди будут тянуться, просить совета, соглашаться с вами без аргументов. Используйте эту власть аккуратно. Одно доброе слово сегодня изменит чью-то жизнь. К вечеру получите комплимент от того, от кого не ждали. Не скромничайте, но и не зазнавайтесь.

Дева

Карта: Двойка Пентаклей

Вторник заставит жонглировать. Работа и дом, деньги и любовь, свои и чужие — всё потребует внимания одновременно. Не паникуйте. Делайте по одному делу за раз. К середине дня появится помощник (или хорошая новость), который всё упростит. Выдохните.

Весы

Карта: Справедливость

Кармический день. Всё, что вы сделаете сегодня, аукнется в пятницу. Будьте честны в мелочах. Не берите чужое, не обещайте лишнего, не врите «по-дружески». Вечером возможен разговор, который расставит всё по местам в давней истории. Не уходите от него.

Скорпион

Карта: Туз Мечей

Утро принесёт ясность. Поймёте, кто вас подставил, где вы ошиблись и что делать дальше. Истина будет неприятной, но освобождающей. Не пытайтесь её приукрасить. Одна чёткая фраза сегодня решит проблему, которая тянется месяцами. Скажите её в лицо тому, кто должен услышать.

Стрелец

Карта: Колесница

Вторник промчится на скорости. Встречи, звонки, спонтанные решения, поездки — успевайте поворачиваться. Хорошая новость: вы будете везде вовремя. Плохая: к вечеру вырубитесь. Рассчитайте силы. Идеальный день для коротких командировок и быстрых договорённостей.

Козерог

Карта: Тройка Пентаклей

На работе похвалят. Или заметят ваше старание. Хороший день для командной работы — чужой ум дополнит ваш идеально. Если есть проект, который буксует, покажите его другому человеку. Он увидит то, что вы проглядели. К вечеру — приятные новости от коллег.

Водолей

Карта: Звезда

Вторник подарит надежду. Давние желания начнут казаться осуществимыми. Запишите их. Прямо сейчас. Мечты имеют свойство исполняться, если у них появляется список. Вечером напишите старому другу — он ответит тёплыми словами. Один маленький шаг сегодня запустит цепную реакцию.

Рыбы

Карта: Луна

День лжи и иллюзий. Вам будут врать, вы будете ошибаться, а утром покажется, что весь мир против. Это пройдёт. Не верьте своим чувствам до обеда. Лучшее лекарство — переключиться на физическую работу или громкую музыку в наушниках. К вечеру туман рассеется.