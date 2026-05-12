Раков накроет ностальгия, а Стрельцы сорвутся с места: таро-расклад на вторник, 12 мая

Раков накроет ностальгия, а Стрельцы сорвутся с места. «Клопс» публикует расклад на картах таро на вторник, 12 мая, для всех знаков зодиака*.
*Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.
Овен
Карта: Пятёрка Жезлов
Вторник подкинет мелких стычек. Кто-то будет спорить по делу и без, лезть с дурацкими вопросами и провоцировать. Не поддавайтесь на их уровень. Лучшая стратегия — коротко отрезать и уйти в свои дела. К вечеру конфликты утихнут сами, а вы сохраните нервы.
Телец
Карта: Восьмёрка Пентаклей
День для подсчётов и планирования. Садитесь с калькулятором, разбирайте квитанции, стройте графики. Скучно, но полезно. Одна цифра, которая выскочит в середине дня, заставит улыбнуться. Не игнорируйте её — это знак. К вечеру почувствуете контроль над финансами.
Близнецы
Карта: Шут
Вторник подбросит спонтанную идею. Уволиться? Уехать? Написать бывшему? Не спешите с реализацией. Просто запишите мысль в заметки и подождите до четверга. Если она выживет — тогда и решите. А пока просто наслаждайтесь своей гениальностью и не делайте резких движений.
Рак
Карта: Шестёрка Кубков
Накроет ностальгией. Вспомните старых друзей, прошлые проекты, забытые хобби. Хороший день, чтобы позвонить тому, с кем давно не общались. Вечером возможна встреча с человеком из детства или юности. Не проходите мимо — он принесёт важную новость.
Лев
Карта: Королева Жезлов
Ваш день харизмы. Люди будут тянуться, просить совета, соглашаться с вами без аргументов. Используйте эту власть аккуратно. Одно доброе слово сегодня изменит чью-то жизнь. К вечеру получите комплимент от того, от кого не ждали. Не скромничайте, но и не зазнавайтесь.
Дева
Карта: Двойка Пентаклей
Вторник заставит жонглировать. Работа и дом, деньги и любовь, свои и чужие — всё потребует внимания одновременно. Не паникуйте. Делайте по одному делу за раз. К середине дня появится помощник (или хорошая новость), который всё упростит. Выдохните.
Весы
Карта: Справедливость
Кармический день. Всё, что вы сделаете сегодня, аукнется в пятницу. Будьте честны в мелочах. Не берите чужое, не обещайте лишнего, не врите «по-дружески». Вечером возможен разговор, который расставит всё по местам в давней истории. Не уходите от него.
Скорпион
Карта: Туз Мечей
Утро принесёт ясность. Поймёте, кто вас подставил, где вы ошиблись и что делать дальше. Истина будет неприятной, но освобождающей. Не пытайтесь её приукрасить. Одна чёткая фраза сегодня решит проблему, которая тянется месяцами. Скажите её в лицо тому, кто должен услышать.
Стрелец
Карта: Колесница
Вторник промчится на скорости. Встречи, звонки, спонтанные решения, поездки — успевайте поворачиваться. Хорошая новость: вы будете везде вовремя. Плохая: к вечеру вырубитесь. Рассчитайте силы. Идеальный день для коротких командировок и быстрых договорённостей.
Козерог
Карта: Тройка Пентаклей
На работе похвалят. Или заметят ваше старание. Хороший день для командной работы — чужой ум дополнит ваш идеально. Если есть проект, который буксует, покажите его другому человеку. Он увидит то, что вы проглядели. К вечеру — приятные новости от коллег.
Водолей
Карта: Звезда
Вторник подарит надежду. Давние желания начнут казаться осуществимыми. Запишите их. Прямо сейчас. Мечты имеют свойство исполняться, если у них появляется список. Вечером напишите старому другу — он ответит тёплыми словами. Один маленький шаг сегодня запустит цепную реакцию.
Рыбы
Карта: Луна
День лжи и иллюзий. Вам будут врать, вы будете ошибаться, а утром покажется, что весь мир против. Это пройдёт. Не верьте своим чувствам до обеда. Лучшее лекарство — переключиться на физическую работу или громкую музыку в наушниках. К вечеру туман рассеется.