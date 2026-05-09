Не ругайся с близкими и не полива домашние растения: приметы на 10 мая

В народном календаре 10 мая — это день Семёна Ранопашца. В это время начинали пахать поля. Рассказываем об относящихся к дате приметах и запретах.

Что нельзя делать 10 мая:

  1. ругаться с близкими, а также дарить им острые предметы — отношения ухудшатся надолго;
  2. знакомиться, заводить домашних животных и как-либо менять свою жизнь — вы запустите в неё злого духа;
  3. петь и танцевать, особенно возле полей — привлечёте злых духов к себе;
  4. делиться планами с малознакомыми людьми — ничего не получится;
  5. ссориться, конфликтовать, сплетничать и повышать голос — негатив вернётся к вам в ещё большем размере;
  6. врать и недоговаривать, даже по мелким и незначительным вопросам — сильно разругаетесь с человеком;
  7. сажать растения, особенно лук — он вырастет безвкусным;
  8. поливать домашние растения — расстанетесь с любимым человеком;
  9. готовить и есть вареники с капустой и грибами — столкнётесь с финансовыми проблемами;
  10. покупать обувь и чинить её — ближайшее время она расклеится.

Народные приметы на 10 мая:

  1. облака быстро бегут — к скорому и длительному ненастью;
  2. яркий восход — к ветреному лету;
  3. туман вечером — к жаре в следующие дни;
  4. сова кричит — к холоду;
  5. утром нет росы — к ночному дождю;
  6. тёмно-серые облака — к грозе;
  7. маленькая радуга — к ливням.
