Не ругайся с близкими и не полива домашние растения: приметы на 10 мая

В народном календаре 10 мая — это день Семёна Ранопашца. В это время начинали пахать поля. Рассказываем об относящихся к дате приметах и запретах.
Что нельзя делать 10 мая:
- ругаться с близкими, а также дарить им острые предметы — отношения ухудшатся надолго;
- знакомиться, заводить домашних животных и как-либо менять свою жизнь — вы запустите в неё злого духа;
- петь и танцевать, особенно возле полей — привлечёте злых духов к себе;
- делиться планами с малознакомыми людьми — ничего не получится;
- ссориться, конфликтовать, сплетничать и повышать голос — негатив вернётся к вам в ещё большем размере;
- врать и недоговаривать, даже по мелким и незначительным вопросам — сильно разругаетесь с человеком;
- сажать растения, особенно лук — он вырастет безвкусным;
- поливать домашние растения — расстанетесь с любимым человеком;
- готовить и есть вареники с капустой и грибами — столкнётесь с финансовыми проблемами;
- покупать обувь и чинить её — ближайшее время она расклеится.
Народные приметы на 10 мая:
- облака быстро бегут — к скорому и длительному ненастью;
- яркий восход — к ветреному лету;
- туман вечером — к жаре в следующие дни;
- сова кричит — к холоду;
- утром нет росы — к ночному дождю;
- тёмно-серые облака — к грозе;
- маленькая радуга — к ливням.