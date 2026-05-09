Овны сорвутся с места, а Скорпионы примирятся с прошлым: таро-расклад на субботу, 9 мая

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Овны сорвутся с места, а Скорпионы примирятся с прошлым. «Клопс» публикует расклад на картах таро на субботу, 9 мая, для всех знаков зодиака*.

*Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.

Овен

Карта: Рыцарь Жезлов

Суббота понесёт вас вскачь. С утра захочется куда-то бежать, что-то делать, кого-то звать. Не сдерживайтесь — сегодня энергия должна выходить наружу. Идеально для поездок, прогулок и любых активностей на свежем воздухе. К вечеру вырубитесь, но это будет приятная усталость.

Телец

Карта: Восьмёрка Пентаклей

День для домашних дел и мелкого ремонта. То, что вы откладывали неделями, сегодня сделается само, если вы к этому прикоснётесь. Хорошо работать руками: готовить, сажать цветы, чинить, наводить порядок. К вечеру придёт чувство выполненного долга и право на вкусный ужин.

Близнецы

Карта: Паж Мечей

Суббота завалит информацией. Звонки, сообщения, новости от тех, от кого не ждали. Ваша задача — не утонуть в этом потоке. Отвечайте коротко и только на важное. Одно сообщение сегодня окажется судьбоносным, но вы его узнаете не сразу. Сохраните спокойствие до вечера.

Рак

Карта: Четвёрка Кубков

Накатит лёгкая апатия. Всё надоело, ничего не хочется, даже погода не радует. Это нормально для субботы, если вы устали за неделю. Не заставляйте себя быть продуктивным. Полежите, посмотрите глупое кино, закажите еду на дом. К вечеру настроение само выползет из норы.

Лев

Карта: Шестёрка Жезлов

Ваш день. Вас заметят, похвалят, пригласят. Если вы что-то публиковали в пятницу — утром придут восторженные отклики. Вечером возможен разговор, после которого вы почувствуете себя королём. Не скромничайте сегодня. Скромность оставьте для понедельника.

Дева

Карта: Отшельник

Суббота лучше всего пройдёт в одиночестве. Не планируйте шумных встреч и походов в гости. Займитесь собой: спа, книга, ванна, прогулка в парке с чашкой кофе. Тишина сегодня лечит лучше любого лекарства. К вечеру поймёте то, над чем думали неделями.

Весы

Карта: Двойка Мечей

Суббота поставит перед выбором, который вы откладывали. Сегодня отвертеться не получится. Лучшее решение — не думать, а сделать то, что первым пришло в голову. Ваш внутренний голос сегодня не врёт. Главное — не застрять в сомнениях до вечера и не испортить себе выходной.

Скорпион

Карта: Тройка Кубков

Неожиданно тёплая суббота. Кто-то позовёт в гости или сам придёт без приглашения. Не отказывайтесь. Именно в этой компании вы услышите то, что давно ждали. Легко завяжутся разговоры с теми, кого раньше не замечали. Вечером — долгие посиделки и чувство, что мир не так уж плох.

Стрелец

Карта: Колесо Фортуны

Внезапный поворот. План, который вы строили на субботу, рухнет к обеду. Зато на его месте появится что-то новое и гораздо лучше. Не цепляйтесь за старые договорённости. Плывите по течению. Суббота удивит, и эти удивления окажутся приятнее запланированного.

Козерог

Карта: Десятка Пентаклей

Идеальная семейная суббота. Встречайтесь с родными, водите детей в парк, пеките пирог. Деньги тоже будут радовать — можно купить что-то основательное и давно желанное. Козероги, живущие одни, — вечером тёплый разговор по душам с другом или подругой. Тихая благодарность закроет день.

Водолей

Карта: Туз Кубков

Суббота принесёт чистую радость. Всё просто: хорошая погода, вкусная еда, приятный разговор. Сделайте кому-то маленький сюрприз без повода. Вечером возможна встреча, которая растопит сердце. Даже если вы не верите в любовь с первого взгляда — сегодня не спорьте со звёздами.

Рыбы

Карта: Луна

День иллюзий и странных снов. Вы будете чувствовать то, чего нет. Не верьте своим подозрениям, не ищите скрытый смысл. То, что кажется предательством, на самом деле случайность. Лучшее занятие — творчество или медитация. К ночи тревога уйдёт, и вы уснёте как младенец.