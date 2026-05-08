Овны проснутся чужими, Девы найдут потерю, а Весы услышат имя: гороскоп на выходные для всех знаков зодиака

Звёзды предсказывают насыщенные выходные: время для активного отдыха, творческого подъёма или важных семейных дел. Выберите свой знак, чтобы узнать, на какой сфере стоит сосредоточиться.
Овен
В субботу утром вы проснётесь с ощущением, что живёте чужую жизнь. Не пугайтесь, это просто звёзды переключают вашу энергию. Весь день не беритесь за новое — доделывайте старое. А вот в воскресенье случится рывок: вы сделаете то, что откладывали полгода, за один час. Главное — не спорьте с домашними в субботу вечером, даже если вы правы. Ваше слово будет острым, а последствия — долгими.
Телец
Выходные пахнут деньгами. В субботу придёт неожиданное: возврат старого долга, кэшбек, подарок деньгами или выгодная продажа ненужного. Не тратьте сразу — подержите до вечера. В воскресенье Тельцов потянет на еду и уют: готовьте что-то сложное и долгое, это успокоит нервы. Вечером воскресенья возможен звонок от того, кто обещал и не звонил. Ответьте — это важно.
Близнецы
Вы будете везде и нигде одновременно. В субботу запланировано много всего, но вы успеете только половину — и это нормально. Главное событие субботы — случайный разговор в очереди или транспорте. Запомните детали. В воскресенье наступит тишина, и в этой тишине вы услышите собственные мысли, которые глушили месяц. Не включайте фоновый шум — побудьте с собой. К вечеру появится идея, ради которой стоило жить эту неделю.
Рак
Выходные уходят в дом. В субботу захочется переставить мебель, вымыть окна или просто лечь и никого не трогать — делайте то, что первое пришло в голову. Вторая половина субботы принесёт новость от старших родственников. В воскресенье Ракам нельзя отказывать в помощи — если просят, помогите, и потом это вернётся троекратно. Вечером воскресенья возможны слёзы, но хорошие. Перед сном напишите одно предложение о том, за что вы благодарны этим выходным.
Лев
Вас будут замечать везде. В субботу любое ваше действие окажется на виду: похвалят, покритикуют, попросят совет. Держите спину прямо. В воскресенье Львам захочется потратить деньги на красивое — это звёзды подталкивают к обновке. Купите, но не самое дорогое, а то, что заставит улыбнуться. Вторая половина воскресенья идеальна для свидания или долгого разговора с партнёром. Если вы один — просто выйдите на люди.
Дева
Вы найдёте то, что потеряли месяц назад. В субботу утром вещь, документ или контакт объявятся сами собой. Не удивляйтесь, это звёздная закономерность. Весь субботний день Девы будут собирать рассыпавшееся: на столе, в голове, в отношениях. К вечеру субботы порядок восстановится. В воскресенье — полный покой. Ничего не делайте. Лежите, смотрите, думайте. Именно в этом ничегонеделании к вам придёт решение важного вопроса.
Весы
В субботу вы услышите имя. Будь то в песне, в разговоре случайном или в сообщении — имя, которое что-то значит для вашего прошлого. Не игнорируйте, наберите этого человека. Воскресенье Весов — качели: утром хочется всех обнять, днём — разорвать отношения, вечером — помириться. Не принимайте важных решений до утра понедельника. Лучше посвятите воскресенье красоте: лицо, тело, волосы. Когда вы красивы — звёзды к вам добрее.
Скорпион
Выходные принесут старый разговор. В субботу вам напишет или позвонит тот, с кем вы расстались на неприятной ноте. Ответьте холодно, но вежливо — это не примирение, а просто закрытие гештальта. В воскресенье Скорпионов накроет энергией: захочется переделать всё и сразу. Не надо. Сделайте одно большое дело, а остальное оставьте на понедельник. Вечером воскресенья — время для ванны и полной тишины. Ваши нервы сейчас как оголённый провод.
Стрелец
Выходные для поездок, даже если просто выйти из дома и пойти новой дорогой. В субботу обязательно смените маршрут — это притянет удачу. Днём субботы возможны споры о деньгах: не уступайте, но и не нападайте. В воскресенье Стрельцов ждёт вкусная еда и приятные люди. Соберите тех, кто вас любит, или сходите в гости. Вечером воскресенья придут мысли о будущем — не прогоняйте их, запишите. Именно эти мысли через полгода превратятся в вашу реальность.
Козерог
В субботу вы проснётесь раньше всех и сделаете то, о чём другие только подумают. Не хвастайтесь — промолчите, и удача останется с вами. Днём субботы возможен мелкий конфликт из-за чужой глупости. Улыбнитесь и уйдите от него — вы выше. В воскресенье Козерогам нужно побыть в одиночестве. Выключите телефон, закройте дверь, не читайте новости. К вечеру воскресенья к вам придёт чёткое «да» или «нет» по вопросу, который мучил вас три недели. Доверьтесь этому ответу.
Водолей
Вы получите два сигнала. Первый — в субботу утром: увидите повторяющееся число, наткнётесь на старую фотографию или вспомните сон. Запомните, что это было. Второй сигнал — в воскресенье после обеда: человек, которого вы считали потерянным, напомнит о себе. Это не случайность. В остальном выходные у Водолеев лёгкие и хаотичные: вы будете делать пять дел сразу и получите удовольствие. Единственное правило — не пейте алкоголь в воскресенье: он украдёт у вас утреннюю ясность в понедельник.
Рыбы
Выходные будут течь как вода. В субботу всё пойдёт не по плану, но лучше, чем вы задумывали. Расслабьтесь и плывите. В субботу вечером возможна неожиданная радость или подарок. В воскресенье Рыбы почувствуют усталость от людей — устройте цифровой детокс и никуда не выходите. К вечеру воскресенья придёт вдохновение: захочется писать, рисовать, готовить или просто красиво сервировать стол для себя. Сделайте это. Ваши выходные закончатся мягко и правильно, если вы ничего не будете форсировать.
- Помните, что гороскоп не является научно доказанной методикой предсказания. Это развлечение, а не руководство к действию.