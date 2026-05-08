Овны проснутся чужими, Девы найдут потерю, а Весы услышат имя: гороскоп на выходные для всех знаков зодиака

Звёзды предсказывают насыщенные выходные: время для активного отдыха, творческого подъёма или важных семейных дел. Выберите свой знак, чтобы узнать, на какой сфере стоит сосредоточиться.

Овен

В субботу утром вы проснётесь с ощущением, что живёте чужую жизнь. Не пугайтесь, это просто звёзды переключают вашу энергию. Весь день не беритесь за новое — доделывайте старое. А вот в воскресенье случится рывок: вы сделаете то, что откладывали полгода, за один час. Главное — не спорьте с домашними в субботу вечером, даже если вы правы. Ваше слово будет острым, а последствия — долгими.

Телец

Выходные пахнут деньгами. В субботу придёт неожиданное: возврат старого долга, кэшбек, подарок деньгами или выгодная продажа ненужного. Не тратьте сразу — подержите до вечера. В воскресенье Тельцов потянет на еду и уют: готовьте что-то сложное и долгое, это успокоит нервы. Вечером воскресенья возможен звонок от того, кто обещал и не звонил. Ответьте — это важно.

Близнецы

Вы будете везде и нигде одновременно. В субботу запланировано много всего, но вы успеете только половину — и это нормально. Главное событие субботы — случайный разговор в очереди или транспорте. Запомните детали. В воскресенье наступит тишина, и в этой тишине вы услышите собственные мысли, которые глушили месяц. Не включайте фоновый шум — побудьте с собой. К вечеру появится идея, ради которой стоило жить эту неделю.

Рак

Выходные уходят в дом. В субботу захочется переставить мебель, вымыть окна или просто лечь и никого не трогать — делайте то, что первое пришло в голову. Вторая половина субботы принесёт новость от старших родственников. В воскресенье Ракам нельзя отказывать в помощи — если просят, помогите, и потом это вернётся троекратно. Вечером воскресенья возможны слёзы, но хорошие. Перед сном напишите одно предложение о том, за что вы благодарны этим выходным.

Лев

Вас будут замечать везде. В субботу любое ваше действие окажется на виду: похвалят, покритикуют, попросят совет. Держите спину прямо. В воскресенье Львам захочется потратить деньги на красивое — это звёзды подталкивают к обновке. Купите, но не самое дорогое, а то, что заставит улыбнуться. Вторая половина воскресенья идеальна для свидания или долгого разговора с партнёром. Если вы один — просто выйдите на люди.

Дева

Вы найдёте то, что потеряли месяц назад. В субботу утром вещь, документ или контакт объявятся сами собой. Не удивляйтесь, это звёздная закономерность. Весь субботний день Девы будут собирать рассыпавшееся: на столе, в голове, в отношениях. К вечеру субботы порядок восстановится. В воскресенье — полный покой. Ничего не делайте. Лежите, смотрите, думайте. Именно в этом ничегонеделании к вам придёт решение важного вопроса.