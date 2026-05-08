Не ешь блюда из картофеля и не лови ласточек: приметы на 9 мая

В народном календаре 9 мая — это день Глафиры Горошницы. В этот день было принято сеять горох. Рассказываем об относящихся к дате приметах и запретах.

Что нельзя делать 9 мая:

  1. ужинать блюдом, приготовленным из картофеля — в семье возникнут недопонимания и конфликты;
  2. ловить ласточек — нарушители в скором будущем окажутся в очень трудном положении;
  3. свататься — будущим супругам грозит короткий брак, полный печалей и проблем;
  4. выяснять отношения невестке и свекрови, зятю и тёще — можно навсегда стать врагами;
  5. разбирать вещи в гардеробе — это приведёт к появлению маленьких хлопот, которые могут перерасти в большие проблемы;
  6. стричь ногти на руках и ногах — вы лишите себя здоровья и сил.

Народные приметы на 9 мая:

  1. ветер в течение дня сходит на нет — ясно и тепло будет несколько дней;
  2. кукушка «квакает» — к дождю;
  3. у облаков не видно верхушек — к грозе;
  4. много росы с утра — огурцы уродятся;
  5. сильный ветер — к неприятностям;
  6. ярко светит солнце — летом будет хорошая погода;
  7. тепло — к холодам;
  8. кукушка громко кукует — к хорошей погоде.
