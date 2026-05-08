Скорпионы заведут важный разговор, а Тельцы будут бояться потерять спокойствие: таро-расклад на пятницу, 8 мая

Скорпионы обсудят с партнёром важные нюансы, а Тельцы потеряют эмоциональную стабильность из-за проблем в отношениях. «Клопс» публикует расклад на картах таро на пятницу, 8 мая, для всех знаков зодиака*.
Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.
Овен
- Любовь (Колесница): говорит о попытке взять отношения под контроль и ускорить развитие событий.
- Профессиональная сфера (Десятка Кубков перевёрнутая): предрекает разочарование из-за несовпадения ожиданий внутри коллектива.
- Здоровье (Паж Мечей): хорошее самочувствие.
Телец
- Любовь (Четвёрка Пентаклей): символизирует страх потерять эмоциональную стабильность из-за сложностей в отношениях.
- Профессиональная сфера (Рыцарь Кубков): говорит о предложении или разговоре, который круто изменит ваше положение на работе.
- Здоровье (Тройка Мечей перевёрнутая): предрекает постепенное восстановление после болезни.
Близнецы
- Любовь (Семёрка Мечей): указывает на попытку избежать прямого разговора со второй половинкой.
- Профессиональная сфера (Солнце): говорит о возможности проявить себя и получить признание.
- Здоровье (Пятёрка Жезлов): символизирует внутреннее напряжение и накопленный стресс.
Рак
- Любовь (Королева Жезлов): предрекает сильное эмоциональное притяжение и желание доминировать в отношениях.
- Профессиональная сфера (Отшельник): говорит о необходимости дистанцироваться от лишнего шума в работе и сосредоточиться на главном.
- Здоровье (Двойка Кубков): указывает на необходимость следить за самочувствием близкого человека.
Лев
- Любовь (Туз Мечей перевёрнутая): символизирует недосказанность или разговор, который только усилит напряжение в отношениях.
- Профессиональная сфера (Шестёрка Пентаклей): говорит о необходимости искать баланс между отдыхом и работой.
- Здоровье (Императрица): предрекает восстановление через комфорт, здоровое питание и полноценный отдых.
Дева
- Любовь (Дьявол): указывает на эмоциональную зависимость или навязчивую привязанность.
- Профессиональная сфера (Восьмёрка Жезлов перевёрнутая): говорит о задержках, путанице или срыве сроков.
- Здоровье (Король Пентаклей): хорошее самочувствие.
Весы
- Любовь (Пятёрка Кубков перевёрнутая): предрекает попытку отпустить прошлые обиды.
- Профессиональная сфера (Туз Жезлов): говорит о неожиданном желании начать новый творческий проект.
- Здоровье (Луна): указывает на нестабильность эмоционального состояния и повышенную тревожность.
Скорпион
- Любовь (Справедливость): символизирует разговор о границах, честности и взаимных обязательствах.
- Профессиональная сфера (Семёрка Пентаклей): говорит о необходимости ждать результата работы дольше, чем хотелось бы.
- Здоровье (Башня перевёрнутая): предрекает накопленное напряжение, которое организм больше не хочет игнорировать.
Стрелец
- Любовь (Восьмёрка Мечей перевёрнутая): указывает на попытку выйти из эмоционального тупика в паре.
- Профессиональная сфера (Королева Мечей): говорит о жёсткой, но необходимой рациональности в решениях.
- Здоровье (Четвёрка Кубков): символизирует упадок сил.
Козерог
- Любовь (Рыцарь Пентаклей): предрекает медленное, но устойчивое развитие отношений.
- Профессиональная сфера (Маг перевёрнутая): указывает на риск ошибок из-за излишней самоуверенности.
- Здоровье (Шестёрка Жезлов): говорит о постепенном возвращении энергии и уверенности в себе.
Водолей
- Любовь (Четвёрка Кубков): символизирует эмоциональное охлаждение к партнёру и потерю интереса к происходящему.
- Профессиональная сфера (Император перевёрнутая): предрекает столкновение с хаосом или неэффективным руководством.
- Здоровье (Колесо Фортуны): говорит о нестабильности состояния и необходимости адаптироваться к внутренним переменам.
Рыбы
- Любовь (Звезда перевёрнутая): указывает на сомнения в будущем отношений или потерю эмоциональной опоры.
- Профессиональная сфера (Тройка Пентаклей): говорит о важности командной работы.
- Здоровье (Сила): отличное самочувствие.