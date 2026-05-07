Удачные знакомства и денежные проекты: Тамара Глоба рассказала, кого ждёт судьбоносный май

Май окажется для Тельцов периодом мощного роста и перемен. Об этом рассказала астролог Тамара Глоба.

По её словам, Солнце, проходя через знак, усиливает личную энергию Тельцов, а Венера в соединении с Юпитером открывает возможности в финансах, работе и личной жизни. Сфера денег, по прогнозу, станет одной из самых успешных. Глоба говорит, что Тельцам могут вернуть старые долги, предложить премии или новый заработок. Перспективными окажутся проекты, связанные с недвижимостью и семейным бюджетом. Начальство, как отмечает астролог, может обратить внимание на инициативность и предложить повышение.

Проекты, которые долго откладывались, получат поддержку со стороны близких или влиятельных людей. По словам Глобы, идеи Тельцов окажутся востребованными, а май позволит реализовать накопленный потенциал. При этом она советует избегать импульсивных покупок: финансовые вопросы начнут решаться, но спешить не стоит.

В личной жизни, по прогнозу, наступит гармоничный период. Тем, кто одинок, май может принести судьбоносное знакомство — Глоба считает, что оно способно изменить отношение к партнёрству. В семейных парах усилится взаимопонимание, решатся бытовые проблемы, вернётся эмоциональная близость.

Астролог также предупреждает о вероятных расходах на дом или ремонт. Путешествия в мае могут принести не только впечатления, но и дополнительный доход. Главный вывод месяца, по словам Глобы, — удача приходит к тем, кто действует, а начало мая станет особенно благоприятным временем для инициатив.

Помните, что гороскоп не является научно доказанной методикой предсказания. Это развлечение, а не руководство к действию.