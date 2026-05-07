12:02

Откажись от идей сходить на охоту и присмотрись к радуге: приметы на 8 мая

  1. Зодиак
Автор:

8 мая — день памяти апостола от семидесяти Марка Евангелиста. На Руси его называли Марком Ключником. Рассказываем, что в этот день считалось хорошей приметой, а чего старались избегать. 

Что нельзя делать 8 мая:

  1. чинить или ставить забор — к засухе;
  2. убираться в доме, мыть пол, подметать и вытирать пыль — вместе с мусором можно вымести благополучие и достаток;
  3. лить воду без нужды — лето может выдаться засушливым;
  4. сомневаться в себе и отказывать другим в помощи — вскоре она может понадобиться вам самим;
  5. ругаться с родными и близкими — год пройдёт в ссорах;
  6. охотиться — можно вернуться домой с пустыми руками;
  7. жадничать и отказывать себе в покупках — долго не будет денежных поступлений;
  8. вмешиваться в чужие дела — собственная жизнь может пойти наперекосяк.

Народные приметы на 8 мая:

  1. если день выдался ясным, ждали хорошего урожая яровых и жаркого лета;
  2. крутая высокая радуга сулила хорошую погоду, низкая и пологая — ненастье;
  3. если птицы начинали петь под дождём, это считали знаком скорого тепла;
  4. песня соловья означала, что вода в реках скоро пойдёт на спад;
  5. птицы над полями с зерновыми обещали богатый летний урожай;
  6. дождь — к хорошему урожаю ржи;
  7. если закуковала кукушка, сильных заморозков больше не ждали.
8 068
Хобби приметы