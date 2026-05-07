Откажись от идей сходить на охоту и присмотрись к радуге: приметы на 8 мая

8 мая — день памяти апостола от семидесяти Марка Евангелиста. На Руси его называли Марком Ключником. Рассказываем, что в этот день считалось хорошей приметой, а чего старались избегать.
Что нельзя делать 8 мая:
- чинить или ставить забор — к засухе;
- убираться в доме, мыть пол, подметать и вытирать пыль — вместе с мусором можно вымести благополучие и достаток;
- лить воду без нужды — лето может выдаться засушливым;
- сомневаться в себе и отказывать другим в помощи — вскоре она может понадобиться вам самим;
- ругаться с родными и близкими — год пройдёт в ссорах;
- охотиться — можно вернуться домой с пустыми руками;
- жадничать и отказывать себе в покупках — долго не будет денежных поступлений;
- вмешиваться в чужие дела — собственная жизнь может пойти наперекосяк.
Народные приметы на 8 мая:
- если день выдался ясным, ждали хорошего урожая яровых и жаркого лета;
- крутая высокая радуга сулила хорошую погоду, низкая и пологая — ненастье;
- если птицы начинали петь под дождём, это считали знаком скорого тепла;
- песня соловья означала, что вода в реках скоро пойдёт на спад;
- птицы над полями с зерновыми обещали богатый летний урожай;
- дождь — к хорошему урожаю ржи;
- если закуковала кукушка, сильных заморозков больше не ждали.