Стрельцы будут разрываться между двух огней, а Рыбы слишком поверят в себя: таро-расклад на четверг, 7 мая

Стрельцы встанут перед выбором между личными интересами и желаниями второй половинки, а Рыбы переоценят собственные возможности. «Клопс» публикует расклад на картах таро на четверг, 7 мая, для всех знаков зодиака*.
Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.
Овен
- Любовь (Двойка Жезлов): говорит о внутреннем сомнении между стабильностью в отношениях и желанием перемен.
- Профессиональная сфера (Паж Пентаклей): предрекает появление задачи, которая сначала покажется незначительной, но окажется перспективной в будущем.
- Здоровье (Девятка Мечей перевёрнутая): указывает на постепенный выход из тревожного состояния.
Телец
- Любовь (Шестёрка Кубков): символизирует возвращение к прошлым чувствам или воспоминаниям.
- Профессиональная сфера (Башня перевёрнутая): говорит о попытке удержать ситуацию, которая уже требует изменений.
- Здоровье (Королева Кубков): указывает на вашу повышенную чувствительность к эмоциональному состоянию окружающих.
Близнецы
- Любовь (Рыцарь Жезлов): предрекает стремительное увлечение без гарантий стабильности.
- Профессиональная сфера (Четвёрка Пентаклей): говорит о чрезмерном контроле или страхе потерять достигнутое.
- Здоровье (Туз Кубков перевёрнутая): указывает на эмоциональное истощение, которое начинает отражаться на физическом состоянии.
Рак
- Любовь (Верховная Жрица): символизирует недосказанность в паре и скрытые переживания.
- Профессиональная сфера (Тройка Жезлов): предрекает расширение возможностей, выход на новый уровень и улучшение финансового состояния.
- Здоровье (Пятёрка Кубков): хорошее самочувствие.
Лев
- Любовь (Дьявол перевёрнутая): указывает на попытку выйти из токсичной привязанности.
- Профессиональная сфера (Восьмёрка Пентаклей): говорит о рутинной, но продуктивной работе.
- Здоровье (Семёрка Мечей): предрекает склонность игнорировать важные сигналы организма.
Дева
- Любовь (Тройка Кубков перевёрнутая): символизирует ревность и ссоры на пустом месте.
- Профессиональная сфера (Император): указывает на необходимость жёстко себя проявить в коллективе.
- Здоровье (Колесо Фортуны): говорит о нестабильности состояния, а также зависимости от внешних факторов.
Весы
- Любовь (Мир): предрекает спокойное завершение затянувшейся эмоциональной истории.
- Профессиональная сфера (Семёрка Жезлов перевёрнутая): указывает на усталость от постоянной необходимости защищать свою позицию.
- Здоровье (Шестёрка Мечей): говорит о восстановлении через смену обстановки.
Скорпион
- Любовь (Король Кубков): символизирует глубокие чувства партнёра при внешней сдержанности.
- Профессиональная сфера (Двойка Пентаклей): предрекает необходимость одновременно лавировать несколькими задачами.
- Здоровье (Луна перевёрнутая): указывает на постепенное улучшение настроения и ментального состояния.
Стрелец
- Любовь (Десятка Пентаклей перевёрнутая): говорит о конфликте между личными желаниями и ожиданиями семьи или партнёра.
- Профессиональная сфера (Туз Мечей): предрекает разговор, который окончательно прояснит ситуацию в работе.
- Здоровье (Отшельник): указывает на потребность в тишине и восстановлении через дистанцию от людей.
Козерог
- Любовь (Сила перевёрнутая): символизирует эмоциональную усталость и раздражение на вторую половинку.
- Профессиональная сфера (Король Мечей): говорит о необходимости принимать решения без лишних эмоций.
- Здоровье (Паж Кубков): хорошее самочувствие.
Водолей
- Любовь (Четвёрка Жезлов): указывает на ощущение дома рядом с человеком.
- Профессиональная сфера (Пятёрка Мечей): говорит о скрытой конкуренции или напряжённой атмосфере в коллективе.
- Здоровье (Рыцарь Пентаклей): предрекает медленное, но стабильное восстановление внутренних ресурсов.
Рыбы
- Любовь (Восьмёрка Кубков): символизирует эмоциональное дистанцирование или желание уйти от сложного разговора.
- Профессиональная сфера (Маг перевёрнутая): указывает на риск переоценить собственные возможности или столкнуться с манипуляциями начальства.
- Здоровье (Солнце): отличное самочувствие.