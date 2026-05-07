Стрельцы будут разрываться между двух огней, а Рыбы слишком поверят в себя: таро-расклад на четверг, 7 мая

Стрельцы встанут перед выбором между личными интересами и желаниями второй половинки, а Рыбы переоценят собственные возможности. «Клопс» публикует расклад на картах таро на четверг, 7 мая, для всех знаков зодиака*.

Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.

Овен

Любовь (Двойка Жезлов): говорит о внутреннем сомнении между стабильностью в отношениях и желанием перемен. Профессиональная сфера (Паж Пентаклей): предрекает появление задачи, которая сначала покажется незначительной, но окажется перспективной в будущем. Здоровье (Девятка Мечей перевёрнутая): указывает на постепенный выход из тревожного состояния.

Телец

Любовь (Шестёрка Кубков): символизирует возвращение к прошлым чувствам или воспоминаниям. Профессиональная сфера (Башня перевёрнутая): говорит о попытке удержать ситуацию, которая уже требует изменений. Здоровье (Королева Кубков): указывает на вашу повышенную чувствительность к эмоциональному состоянию окружающих.

Близнецы

Любовь (Рыцарь Жезлов): предрекает стремительное увлечение без гарантий стабильности. Профессиональная сфера (Четвёрка Пентаклей): говорит о чрезмерном контроле или страхе потерять достигнутое. Здоровье (Туз Кубков перевёрнутая): указывает на эмоциональное истощение, которое начинает отражаться на физическом состоянии.

Рак

Любовь (Верховная Жрица): символизирует недосказанность в паре и скрытые переживания. Профессиональная сфера (Тройка Жезлов): предрекает расширение возможностей, выход на новый уровень и улучшение финансового состояния. Здоровье (Пятёрка Кубков): хорошее самочувствие.

Лев

Любовь (Дьявол перевёрнутая): указывает на попытку выйти из токсичной привязанности. Профессиональная сфера (Восьмёрка Пентаклей): говорит о рутинной, но продуктивной работе. Здоровье (Семёрка Мечей): предрекает склонность игнорировать важные сигналы организма.

Дева

Любовь (Тройка Кубков перевёрнутая): символизирует ревность и ссоры на пустом месте. Профессиональная сфера (Император): указывает на необходимость жёстко себя проявить в коллективе. Здоровье (Колесо Фортуны): говорит о нестабильности состояния, а также зависимости от внешних факторов.

Весы

Любовь (Мир): предрекает спокойное завершение затянувшейся эмоциональной истории. Профессиональная сфера (Семёрка Жезлов перевёрнутая): указывает на усталость от постоянной необходимости защищать свою позицию. Здоровье (Шестёрка Мечей): говорит о восстановлении через смену обстановки.

Скорпион

Любовь (Король Кубков): символизирует глубокие чувства партнёра при внешней сдержанности. Профессиональная сфера (Двойка Пентаклей): предрекает необходимость одновременно лавировать несколькими задачами. Здоровье (Луна перевёрнутая): указывает на постепенное улучшение настроения и ментального состояния.

Стрелец

Любовь (Десятка Пентаклей перевёрнутая): говорит о конфликте между личными желаниями и ожиданиями семьи или партнёра. Профессиональная сфера (Туз Мечей): предрекает разговор, который окончательно прояснит ситуацию в работе. Здоровье (Отшельник): указывает на потребность в тишине и восстановлении через дистанцию от людей.

Козерог

Любовь (Сила перевёрнутая): символизирует эмоциональную усталость и раздражение на вторую половинку. Профессиональная сфера (Король Мечей): говорит о необходимости принимать решения без лишних эмоций. Здоровье (Паж Кубков): хорошее самочувствие.

Водолей

Любовь (Четвёрка Жезлов): указывает на ощущение дома рядом с человеком. Профессиональная сфера (Пятёрка Мечей): говорит о скрытой конкуренции или напряжённой атмосфере в коллективе. Здоровье (Рыцарь Пентаклей): предрекает медленное, но стабильное восстановление внутренних ресурсов.

Рыбы