Не принимай гостей и не ходи в парикмахерскую: приметы на 7 мая

В народном календаре 7 мая — это Евсеев день. Рассказываем об относящихся к дате приметах и запретах.
Что нельзя делать 7 мая:
- обижать диких животных и домашних питомцев, ходить на охоту — до конца года вы утонете в проблемах и болезнях;
- отказывать людям в помощи — у вас начнутся проблемы с деньгами;
- устраивать шумные вечеринки — люди, с которыми вы познакомитесь в этот день, станут причиной неудач в будущем;
- готовить еду из пшеничной и ржаной муки, нужно использовать только овёс — заработаешь болезни живота;
- принимать гостей — жизнь скоро будет состоять из скандалов и ссор;
- ходить в парикмахерскую, к косметологу или на маникюр — это притянет болезни;
- начинать новые дела — ничего не получится;
- дарить своим друзьям и знакомым текстиль — к проблемам и потере денег;
- ругаться со своей второй половинкой — вы лишитесь совместного будущего.
Народные приметы на 7 мая:
- серёжки у берёзы появились — пора сеять овёс;
- комары прилетели стаей — к урожаю овса;
- дождь — к урожаю ржи;
- осина выпустила почки — к тёплому лету;
- черёмуха зацвела — к похолоданию;
- холодно — к богатому урожаю;
- гром и молнии — к тёплой погоде.