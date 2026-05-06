Не принимай гостей и не ходи в парикмахерскую: приметы на 7 мая

В народном календаре 7 мая — это Евсеев день. Рассказываем об относящихся к дате приметах и запретах.

Что нельзя делать 7 мая:

  1. обижать диких животных и домашних питомцев, ходить на охоту — до конца года вы утонете в проблемах и болезнях;
  2. отказывать людям в помощи — у вас начнутся проблемы с деньгами;
  3. устраивать шумные вечеринки — люди, с которыми вы познакомитесь в этот день, станут причиной неудач в будущем;
  4. готовить еду из пшеничной и ржаной муки, нужно использовать только овёс — заработаешь болезни живота;
  5. принимать гостей — жизнь скоро будет состоять из скандалов и ссор;
  6. ходить в парикмахерскую, к косметологу или на маникюр — это притянет болезни;
  7. начинать новые дела — ничего не получится;
  8. дарить своим друзьям и знакомым текстиль — к проблемам и потере денег;
  9. ругаться со своей второй половинкой — вы лишитесь совместного будущего.

Народные приметы на 7 мая:

  1. серёжки у берёзы появились — пора сеять овёс;
  2. комары прилетели стаей — к урожаю овса;
  3. дождь — к урожаю ржи;
  4. осина выпустила почки — к тёплому лету;
  5. черёмуха зацвела — к похолоданию;
  6. холодно — к богатому урожаю;
  7. гром и молнии — к тёплой погоде.
