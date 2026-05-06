Водолеи будут озадачены выбором, а Рыбы проявят незрелое поведение: таро-расклад на среду, 6 мая

Водолеи будут выбирать из множества любовных вариантов, а Рыбы поведут себя инфантильно и уйдут от важного разговора с партнёром. «Клопс» публикует расклад на картах таро на среду, 6 мая, для всех знаков зодиака*.

Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.

Овен

Любовь (Паж Жезлов): говорит о вспышке интереса, которая может оказаться мимолётной, но яркой. Профессиональная сфера (Восьмёрка Кубков перевёрнутая): указывает на нежелание отпускать бесперспективный проект. Здоровье (Король Мечей): символизирует необходимость здравого подхода к собственному режиму.

Телец

Любовь (Десятка Жезлов): предрекает ощущение, что отношения держатся на вас одном. Профессиональная сфера (Мир): говорит о завершении этапа в работе и фиксации результата. Здоровье (Четвёрка Кубков перевёрнутая): указывает на выход из вялого состояния через получение позитивных переживаний.

Близнецы

Любовь (Семёрка Пентаклей): символизирует выжидание и оценку вложенных усилий в отношения. Профессиональная сфера (Рыцарь Кубков перевёрнутая): указывает на пустые обещания или иллюзии в рабочих договорённостях. Здоровье (Туз Мечей): говорит о резком прояснении состояния — от понимания причины до постановки диагноза.

Рак

Любовь (Император перевёрнутая): предрекает борьбу за контроль или скрытое давление в паре. Профессиональная сфера (Тройка Пентаклей): указывает на необходимость встроиться в систему и работать по правилам. Здоровье (Шестёрка Жезлов): хорошее самочувствие.

Лев

Любовь (Двойка Мечей): символизирует избегание важного разговора, который давно назрел. Профессиональная сфера (Колесо Фортуны): указывает на внезапный поворот в делах, не зависящий от вас. Здоровье (Девятка Кубков перевёрнутая): предрекает перегрузку нервной системы и сильную усталость.

Дева

Любовь (Пятёрка Мечей): говорит о споре, где важнее победить, чем понять другого. Профессиональная сфера (Отшельник перевёрнутая): указывает на вынужденное вовлечение в процессы, от которых хотелось дистанцироваться. Здоровье (Семёрка Жезлов): символизирует необходимость отстаивать свои границы, в том числе физические.

Весы

Любовь (Король Пентаклей): указывает на прагматичный подход к чувствам и выбор в пользу стабильности. Профессиональная сфера (Дьявол перевёрнутая): предрекает попытку выйти из зависимого положения или давления. Здоровье (Луна): говорит о влиянии психоэмоционального фона на самочувствие.

Скорпион

Любовь (Восьмёрка Жезлов): символизирует стремительное развитие событий без времени на осмысление. Профессиональная сфера (Пятёрка Пентаклей): указывает на ощущение нехватки ресурсов или поддержки. Здоровье (Императрица перевёрнутая): предрекает игнорирование базовых потребностей организма.

Стрелец

Любовь (Королева Мечей): говорит о холодной честности партнёра, которая может ранить. Профессиональная сфера (Шестёрка Пентаклей): указывает на неравный обмен. Возможно, вы делаете больше на работе, чем потом вознаграждаетесь за это. Здоровье (Колесница перевёрнутая): символизирует потерю ресурсов и необходимость замедлиться.

Козерог

Любовь (Туз Жезлов перевёрнутая): предрекает снижение интереса к партнёру. Профессиональная сфера (Суд): указывает на необходимость подведения итогов и принятия решений без отсрочки. Здоровье (Четвёрка Мечей перевёрнутая): говорит о невозможности полноценно восстановиться даже во время отдыха.

Водолей

Любовь (Семёрка Кубков): символизирует множественность вариантов и невозможность выбрать лучшего кандидата на отношения. Профессиональная сфера (Десятка Мечей перевёрнутая): указывает на затянутое завершение кризиса. Здоровье (Сила): отличное самочувствие.

Рыбы