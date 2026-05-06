Водолеи будут озадачены выбором, а Рыбы проявят незрелое поведение: таро-расклад на среду, 6 мая

Водолеи будут выбирать из множества любовных вариантов, а Рыбы поведут себя инфантильно и уйдут от важного разговора с партнёром. «Клопс» публикует расклад на картах таро на среду, 6 мая, для всех знаков зодиака*.
Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.
Овен
- Любовь (Паж Жезлов): говорит о вспышке интереса, которая может оказаться мимолётной, но яркой.
- Профессиональная сфера (Восьмёрка Кубков перевёрнутая): указывает на нежелание отпускать бесперспективный проект.
- Здоровье (Король Мечей): символизирует необходимость здравого подхода к собственному режиму.
Телец
- Любовь (Десятка Жезлов): предрекает ощущение, что отношения держатся на вас одном.
- Профессиональная сфера (Мир): говорит о завершении этапа в работе и фиксации результата.
- Здоровье (Четвёрка Кубков перевёрнутая): указывает на выход из вялого состояния через получение позитивных переживаний.
Близнецы
- Любовь (Семёрка Пентаклей): символизирует выжидание и оценку вложенных усилий в отношения.
- Профессиональная сфера (Рыцарь Кубков перевёрнутая): указывает на пустые обещания или иллюзии в рабочих договорённостях.
- Здоровье (Туз Мечей): говорит о резком прояснении состояния — от понимания причины до постановки диагноза.
Рак
- Любовь (Император перевёрнутая): предрекает борьбу за контроль или скрытое давление в паре.
- Профессиональная сфера (Тройка Пентаклей): указывает на необходимость встроиться в систему и работать по правилам.
- Здоровье (Шестёрка Жезлов): хорошее самочувствие.
Лев
- Любовь (Двойка Мечей): символизирует избегание важного разговора, который давно назрел.
- Профессиональная сфера (Колесо Фортуны): указывает на внезапный поворот в делах, не зависящий от вас.
- Здоровье (Девятка Кубков перевёрнутая): предрекает перегрузку нервной системы и сильную усталость.
Дева
- Любовь (Пятёрка Мечей): говорит о споре, где важнее победить, чем понять другого.
- Профессиональная сфера (Отшельник перевёрнутая): указывает на вынужденное вовлечение в процессы, от которых хотелось дистанцироваться.
- Здоровье (Семёрка Жезлов): символизирует необходимость отстаивать свои границы, в том числе физические.
Весы
- Любовь (Король Пентаклей): указывает на прагматичный подход к чувствам и выбор в пользу стабильности.
- Профессиональная сфера (Дьявол перевёрнутая): предрекает попытку выйти из зависимого положения или давления.
- Здоровье (Луна): говорит о влиянии психоэмоционального фона на самочувствие.
Скорпион
- Любовь (Восьмёрка Жезлов): символизирует стремительное развитие событий без времени на осмысление.
- Профессиональная сфера (Пятёрка Пентаклей): указывает на ощущение нехватки ресурсов или поддержки.
- Здоровье (Императрица перевёрнутая): предрекает игнорирование базовых потребностей организма.
Стрелец
- Любовь (Королева Мечей): говорит о холодной честности партнёра, которая может ранить.
- Профессиональная сфера (Шестёрка Пентаклей): указывает на неравный обмен. Возможно, вы делаете больше на работе, чем потом вознаграждаетесь за это.
- Здоровье (Колесница перевёрнутая): символизирует потерю ресурсов и необходимость замедлиться.
Козерог
- Любовь (Туз Жезлов перевёрнутая): предрекает снижение интереса к партнёру.
- Профессиональная сфера (Суд): указывает на необходимость подведения итогов и принятия решений без отсрочки.
- Здоровье (Четвёрка Мечей перевёрнутая): говорит о невозможности полноценно восстановиться даже во время отдыха.
Водолей
- Любовь (Семёрка Кубков): символизирует множественность вариантов и невозможность выбрать лучшего кандидата на отношения.
- Профессиональная сфера (Десятка Мечей перевёрнутая): указывает на затянутое завершение кризиса.
- Здоровье (Сила): отличное самочувствие.
Рыбы
- Любовь (Паж Кубков перевёрнутая): предрекает инфантильные реакции или уход в фантазии вместо равного диалога.
- Профессиональная сфера (Король Жезлов перевёрнутая): указывает на конфликт с авторитетной фигурой или внутренний саботаж.
- Здоровье (Тройка Кубков): говорит о восстановлении через общение и смену эмоционального контекста.