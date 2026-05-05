Не суши бельё на улице и сдерживай эмоции в разговоре: приметы на 6 мая

По народному календарю 6 мая отмечают Юрьев день. В разных традициях его также называли Егорьевым, Георгием Храбрым и Юрием Вешним. Праздник посвящён святому Георгию Победоносцу — заступнику воинов, скота и земледельцев. Рассказываем, о каких приметах и запретах важно помнить.
Что нельзя делать 6 мая:
- обижать скотину и домашних животных — за это вскоре последует наказание;
- заниматься рукоделием и работать с шерстью — так можно навлечь беду на дом;
- громко говорить, кричать, сквернословить и скандалить — верили, что такого человека может поразить молния;
- топтать траву с росой — это связывали с кожными болезнями;
- стричься, делать причёску, красить или расчёсывать волосы, а также брать в руки ножницы — считалось, что это может привести к проблемам с шевелюрой;
- сушить бельё на улице — по поверьям, в него могла вселиться нечистая сила и наслать болезни на семью.
Народные приметы на 6 мая:
- мороз — к хорошему урожаю проса и овса;
- яркий алый закат — следующий день будет пасмурным;
- дождь — к обилию травы;
- снег — к богатому урожаю гречи;
- кукушка голосит — к скудному урожаю;
- на полях ещё лежит снег — год будет бесхлебным;
- тепло — через несколько дней потеплеет ещё сильнее.