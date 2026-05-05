Овны погрязнут в неожиданных тратах, а Девы ощутят скуку: таро-расклад на вторник, 5 мая
Иллюстрация: Алиса Игонина / «Клопс»

Овнам придётся прилично потратиться, а Девы закроются от партнёра и ощутят любовную скуку. «Клопс» публикует расклад на картах таро на вторник, 5 мая, для всех знаков зодиака*.

Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.

Овен

  1. Любовь (Рыцарь Мечей): указывает на резкость в словах, которая может спровоцировать конфликт в паре.
  2. Профессиональная сфера (Четвёрка Пентаклей перевёрнутая): предрекает неожиданные траты или потерю контроля над ситуацией на работе.
  3. Здоровье (Шестёрка Кубков): говорит о том, что эмоциональная поддержка окружающих поможет стабилизироваться.

Телец

  1. Любовь (Двойка Пентаклей): символизирует балансирование между чувствами и обязательствами.
  2. Профессиональная сфера (Император): указывает на необходимость дисциплины и чёткости решений.
  3. Здоровье (Пятёрка Кубков перевёрнутая): предрекает постепенное восстановление эмоционального фона.

Близнецы

  1. Любовь (Туз Кубков): обещает шанс на искренние эмоции или новое знакомство.
  2. Профессиональная сфера (Семёрка Мечей): указывает на риск недосказанности или скрытых процессов в коллективе.
  3. Здоровье (Восьмёрка Жезлов): отличное самочувствие.

Рак

  1. Любовь (Пятёрка Кубков): символизирует разочарование в партнёре или сожаления о прошлом.
  2. Профессиональная сфера (Король Пентаклей): указывает на стабильность в работе и контроль над ситуацией.
  3. Здоровье (Луна): говорит о повышенной тревожности и чувствительности.

Лев

  1. Любовь (Король Жезлов): указывает на вашу уверенность и инициативу в отношениях.
  2. Профессиональная сфера (Тройка Мечей): предрекает неприятные новости или разногласия.
  3. Здоровье (Семёрка Пентаклей перевёрнутая): говорит об усталости от затянувшихся болезненных процессов.

Дева

  1. Любовь (Четвёрка Кубков): символизирует эмоциональную закрытость или скуку в отношениях.
  2. Профессиональная сфера (Туз Пентаклей): обещает перспективное предложение по работе.
  3. Здоровье (Отшельник): указывает на потребность в уединении и восстановлении внутренних ресурсов.

Весы

  1. Любовь (Семёрка Кубков перевёрнутая): говорит о прояснении чувств и отказе от иллюзий относительно второй половинки.
  2. Профессиональная сфера (Десятка Жезлов): предрекает давление на вас и перегруз обязательств.
  3. Здоровье (Сила): отличное самочувствие.

Скорпион

  1. Любовь (Дьявол): символизирует сильное притяжение с элементами зависимости.
  2. Профессиональная сфера (Шестёрка Мечей): указывает на постепенный выход из сложной ситуации в работе.
  3. Здоровье (Двойка Кубков): говорит о связи эмоционального и физического состояния.

Стрелец

  1. Любовь (Тройка Кубков): обещает лёгкое общение, встречи и флирт.
  2. Профессиональная сфера (Башня перевёрнутая): указывает на возможность избежать серьёзного кризиса.
  3. Здоровье (Паж Жезлов): говорит о приливе интереса к активности и движению.

Козерог

  1. Любовь (Восьмёрка Мечей): указывает на ощущение ограничений или внутренние блоки, которые мешают завести глубокие и доверительные отношения.
  2. Профессиональная сфера (Десятка Пентаклей): говорит о стабильности и долгосрочных перспективах.
  3. Здоровье (Колесница): символизирует необходимость держать баланс нагрузки и отдыха.

Водолей

  1. Любовь (Суд перевёрнутая): указывает на нежелание разбираться в желаниях и мотивации партнёра.
  2. Профессиональная сфера (Маг): говорит о возможности влиять на важные процессы в работе.
  3. Здоровье (Четвёрка Мечей): символизирует необходимость паузы для ментального восстановления.

Рыбы

  1. Любовь (Звезда): обещает надежду на лучшее в будущем, а также восстановление отношений после сложного периода.
  2. Профессиональная сфера (Пятёрка Жезлов перевёрнутая): указывает на снижение конкуренции в коллективе.
  3. Здоровье (Девятка Мечей перевёрнутая): предрекает постепенное снижение тревожности и телесного напряжения.
