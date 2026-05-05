Овны погрязнут в неожиданных тратах, а Девы ощутят скуку: таро-расклад на вторник, 5 мая

Овнам придётся прилично потратиться, а Девы закроются от партнёра и ощутят любовную скуку. «Клопс» публикует расклад на картах таро на вторник, 5 мая, для всех знаков зодиака*.
Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.
Овен
- Любовь (Рыцарь Мечей): указывает на резкость в словах, которая может спровоцировать конфликт в паре.
- Профессиональная сфера (Четвёрка Пентаклей перевёрнутая): предрекает неожиданные траты или потерю контроля над ситуацией на работе.
- Здоровье (Шестёрка Кубков): говорит о том, что эмоциональная поддержка окружающих поможет стабилизироваться.
Телец
- Любовь (Двойка Пентаклей): символизирует балансирование между чувствами и обязательствами.
- Профессиональная сфера (Император): указывает на необходимость дисциплины и чёткости решений.
- Здоровье (Пятёрка Кубков перевёрнутая): предрекает постепенное восстановление эмоционального фона.
Близнецы
- Любовь (Туз Кубков): обещает шанс на искренние эмоции или новое знакомство.
- Профессиональная сфера (Семёрка Мечей): указывает на риск недосказанности или скрытых процессов в коллективе.
- Здоровье (Восьмёрка Жезлов): отличное самочувствие.
Рак
- Любовь (Пятёрка Кубков): символизирует разочарование в партнёре или сожаления о прошлом.
- Профессиональная сфера (Король Пентаклей): указывает на стабильность в работе и контроль над ситуацией.
- Здоровье (Луна): говорит о повышенной тревожности и чувствительности.
Лев
- Любовь (Король Жезлов): указывает на вашу уверенность и инициативу в отношениях.
- Профессиональная сфера (Тройка Мечей): предрекает неприятные новости или разногласия.
- Здоровье (Семёрка Пентаклей перевёрнутая): говорит об усталости от затянувшихся болезненных процессов.
Дева
- Любовь (Четвёрка Кубков): символизирует эмоциональную закрытость или скуку в отношениях.
- Профессиональная сфера (Туз Пентаклей): обещает перспективное предложение по работе.
- Здоровье (Отшельник): указывает на потребность в уединении и восстановлении внутренних ресурсов.
Весы
- Любовь (Семёрка Кубков перевёрнутая): говорит о прояснении чувств и отказе от иллюзий относительно второй половинки.
- Профессиональная сфера (Десятка Жезлов): предрекает давление на вас и перегруз обязательств.
- Здоровье (Сила): отличное самочувствие.
Скорпион
- Любовь (Дьявол): символизирует сильное притяжение с элементами зависимости.
- Профессиональная сфера (Шестёрка Мечей): указывает на постепенный выход из сложной ситуации в работе.
- Здоровье (Двойка Кубков): говорит о связи эмоционального и физического состояния.
Стрелец
- Любовь (Тройка Кубков): обещает лёгкое общение, встречи и флирт.
- Профессиональная сфера (Башня перевёрнутая): указывает на возможность избежать серьёзного кризиса.
- Здоровье (Паж Жезлов): говорит о приливе интереса к активности и движению.
Козерог
- Любовь (Восьмёрка Мечей): указывает на ощущение ограничений или внутренние блоки, которые мешают завести глубокие и доверительные отношения.
- Профессиональная сфера (Десятка Пентаклей): говорит о стабильности и долгосрочных перспективах.
- Здоровье (Колесница): символизирует необходимость держать баланс нагрузки и отдыха.
Водолей
- Любовь (Суд перевёрнутая): указывает на нежелание разбираться в желаниях и мотивации партнёра.
- Профессиональная сфера (Маг): говорит о возможности влиять на важные процессы в работе.
- Здоровье (Четвёрка Мечей): символизирует необходимость паузы для ментального восстановления.
Рыбы
- Любовь (Звезда): обещает надежду на лучшее в будущем, а также восстановление отношений после сложного периода.
- Профессиональная сфера (Пятёрка Жезлов перевёрнутая): указывает на снижение конкуренции в коллективе.
- Здоровье (Девятка Мечей перевёрнутая): предрекает постепенное снижение тревожности и телесного напряжения.