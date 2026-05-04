Близнецов ждёт революция, а Тельцов — освобождение: что принесёт май 2026 и кому придётся нелегко

31 мая произойдёт второе полнолуние за месяц, которое называют Голубой Луной. Оно заставляет людей увидеть то, на что они закрывали глаза годами. Вскрываются секреты, рушится ложь, которую человек говорил сам себе.

12 мая планета наконец развернётся в нормальное движение. Но её влияние не может переключиться мгновенно. Неделя с 12 по 18 мая — самый опасный период месяца. Всё ещё высок риск поломки дорогостоящей техники, крупных ссор с партнёром. В документах нужно тщательнее читать то, что написано мелким шрифтом. Только после 20 мая нас наконец ждёт спокойствие и возможность выдохнуть.

Меркурий будет ретроградным по 12 мая . В этот период случаются недопонимания между людьми, задержки информации. Письма теряются, всё воспринимается в штыки.

В начале месяца нас ждёт метеорный поток Эта-Аквариды, пик которого придётся на 5–6 мая . Сразу за ним происходит новолуние в Тельце. Два события следуют друг за другом с разницей в сутки, накладываясь по энергетике. Метеорный поток работает как ускоритель: события, которые обычно разворачиваются неделями, случаются за 48 часов. В эти дни люди принимают быстрые, почти импульсивные решения о деньгах, внешности и личных границах.

Вторая половина месяца опасна ложной уверенностью: вам будет казаться, что вы наконец всё поняли, но на самом деле голова ещё не прояснилась. Второе полнолуние поставит финальную точку: вскроются секреты, которые вы прятали даже от себя.

Главная особенность мая — редкое совпадение метеорного потока и новолуния, а также два полнолуния за месяц. Это время, когда события ускоряются, а привычный ход вещей ломается. Всё, что вы решите в первую неделю, будет иметь мгновенные последствия — откатить назад не получится.

Кому в мае 2026 придётся особенно нелегко

В мае 2026 года сразу несколько знаков окажутся в эпицентре астрологических событий. Кому-то это принесёт долгожданную стабильность, кому-то — стресс и необходимость меняться.

Тяжелее всего придётся Тельцам, Скорпионам и Стрельцам — именно через их знаки проходят главные события месяца. Но и Близнецам с Раками тоже не позавидуешь: первые входят в семилетний цикл перемен, вторым придётся пересмотреть семейные и рабочие границы.

Тельцы — личная перезагрузка через стресс

Для Тельцов май 2026 года знаменует собой важный рубеж: Уран, который несколько лет создавал хаос в их жизни, окончательно закрепился в знаке Близнецов. Это значит, что период подвохов и сумятицы подходит к концу.

Но расслабляться рано. Май станет месяцем, когда Тельцам придётся принять последствия собственных решений, принятых в последние годы. Долги, обещания, старые договорённости — всё это потребует оплаты.

Особое внимание стоит уделить финансам. С 12 по 18 мая, когда Меркурий выходит из ретрограда, высок риск ошибиться в документах, подписать невыгодный договор или потерять деньги из-за технического сбоя. Тельцам, которые любят всё контролировать, придётся временно делегировать полномочия и довериться другим.

В личной жизни Венера в Раке с середины месяца сделает Тельцов невероятно домашними и заботливыми.

Главный совет Тельцам на май: не цепляйтесь за то, что уже отжило. Уран ушёл из вашего знака не для того, чтобы вы продолжали жить по старым правилам.

Скорпионы — полнолуние в их знаке

Для Скорпионов главное событие первой половины месяца — полнолуние 1 мая, которое произошло прямо в их знаке. Это момент, когда обостряются чувства, вскрываются старые обиды и хочется всё выяснить раз и навсегда.

В середине месяца, когда Меркурий выходит из ретрограда, у Скорпионов появляется шанс легально забрать то, что принадлежит им по праву: деньги, вещи, должность. Но для этого придётся действовать быстро и без лишних эмоций.

Голубая Луна 31 мая заставит их пересмотреть, кому они отдают своё время и энергию. Те, кто работает бесплатно и за идею, в этот день почувствуют себя ограбленными.

Стрельцы — Голубая Луна в их знаке

Для Стрельцов главное событие месяца — второе полнолуние 31 мая, которое происходит прямо в их знаке. Это случается раз в 2–3 года и всегда означает момент истины.

Стрельцы — мастера убегать от неприятной правды. Они умеют делать вид, что ничего не случилось, переводить всё в шутку или просто исчезать. В конце мая этот номер не пройдёт. Всё, что они скрывали от себя и других, вылезет наружу.

Речь может идти о давно назревшем расставании, о признании в финансовых проблемах, о честном разговоре с родителями или детьми. Особенно тяжело придётся тем Стрельцам, которые годами врали себе: «я свободен и счастлив», «мне никто не нужен», «всё само рассосётся».

31 мая станет днём, когда иллюзии рухнут. Но хорошая новость в том, что после этого станет легче дышать.

Близнецы — начало семилетней революции

Для Близнецов май — месяц старта. Уран вошёл в их знак ещё в конце апреля и останется там до 2033 года. Это начало семилетнего цикла, который полностью переформатирует их жизнь: внешность, круг общения, работу, самоощущение.

В мае первые сигналы уже придут. Странные предложения, случайные встречи, неожиданные желания всё бросить и начать с нуля — это не капризы, а влияние планеты-разрушителя старых конструкций.

Но Близнецам придётся нелегко в другом смысле: до середины мая они будут в тени. Юпитер и Сатурн создают ощущение, что жизнь идёт мимо. Кажется, что все что-то решают, а Близнецы просто плывут по течению. Это обман: на самом деле идёт большая внутренняя подготовка.

Представителям стихии воздуха стоит копить наблюдения и не делать выводов до последней недели мая. А там придёт странное предложение от человека из прошлого — и это окажется тем самым ключом к новой жизни.

Раки — проверка на прочность

Для Раков май приносит напряжение в двух сферах: карьера и семья. Метеорный поток в начале месяца бьёт по их профессиональной репутации — начальство может устроить странную проверку, клиенты — предъявить необоснованные претензии.

Одновременно с этим новолуние 6 мая активирует их 11-й дом (социальные группы, друзья, начальники). Ракам придётся пересмотреть, кто из окружения действительно их поддерживает, а кто только делает вид.

Особенно тяжело придётся тем Ракам, которые привыкли всё брать на себя и никого не подпускать к своим проблемам. В мае эта стратегия перестанет работать. Придётся просить о помощи, признавать свою уязвимость и учиться говорить «нет».

*Помните, что гороскопы — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.