12:32

Не плачь напрасно и наведи порядок дома: приметы на 5 мая

  1. Зодиак
Автор:

5 мая православные вспоминают апостола Луку — автора одноимённого Евангелия и Деяний святых апостолов. Его также называют врачом, первым иконописцем и сподвижником апостола Павла. В народном календаре дата известна как Луков день. Рассказываем о приметах и запретах, связанных с праздником. 

Что нельзя делать 5 мая:

  1. оставлять дом неприбранным, устраивать бардак — считалось, что это принесёт в семью беды и несчастья;
  2. печь блины — верили, что в этот день они привлекают нечистую силу;
  3. оставаться в одиночестве — человека могут потревожить злые духи;
  4. ходить в лес и безлюдные места — там, по поверьям, легче столкнуться с нечистой силой;
  5. сидеть на пороге дома — предки считали его границей между мирами;
  6. плакать и грустить — тоска после этого может только усилиться.

Народные приметы на 5 мая:

  1. тепло — весь май будет таким же;
  2. пасмурно — лето будет сухим;
  3. кукушка громко и долго голосит — к теплу;
  4. гроза — к богатому урожаю. 
2 000
Хобби приметы