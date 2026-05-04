Не плачь напрасно и наведи порядок дома: приметы на 5 мая

5 мая православные вспоминают апостола Луку — автора одноимённого Евангелия и Деяний святых апостолов. Его также называют врачом, первым иконописцем и сподвижником апостола Павла. В народном календаре дата известна как Луков день. Рассказываем о приметах и запретах, связанных с праздником.
Что нельзя делать 5 мая:
- оставлять дом неприбранным, устраивать бардак — считалось, что это принесёт в семью беды и несчастья;
- печь блины — верили, что в этот день они привлекают нечистую силу;
- оставаться в одиночестве — человека могут потревожить злые духи;
- ходить в лес и безлюдные места — там, по поверьям, легче столкнуться с нечистой силой;
- сидеть на пороге дома — предки считали его границей между мирами;
- плакать и грустить — тоска после этого может только усилиться.
Народные приметы на 5 мая:
- тепло — весь май будет таким же;
- пасмурно — лето будет сухим;
- кукушка громко и долго голосит — к теплу;
- гроза — к богатому урожаю.