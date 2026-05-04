Водолеи совершат безрассудный поступок, а Тельцы получат неловкое признание: таро-расклад на понедельник, 4 мая

Водолеи испортят отношения с партнёром, а Тельцы получат признание, которое их сильно смутит. «Клопс» публикует расклад на картах таро на понедельник, 4 мая, для всех знаков зодиака*.

*Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.

Овен

Любовь (Королева Мечей): символизирует холодную голову. Сегодня вы будете анализировать чувства, а не проживать их. Профессиональная сфера (Восьмёрка Жезлов): обещает стремительные ответы на письма и звонки. Дела будут решаться очень быстро. Здоровье (Девятка Кубков): говорит о том, что вам можно позволить себе десерт без угрызений совести.

Телец

Любовь (Паж Кубков перевёрнутая): предрекает неловкое признание, которое ухажёру лучше было оставить при себе. Профессиональная сфера (Императрица): указывает на день, когда творческие идеи придут сами собой. Здоровье (Луна): символизирует беспокойную и тревожную ночь.

Близнецы

Любовь (Пятёрка Жезлов): говорит о мелкой ссоре в духе «кто-то забыл купить хлеб». Старайтесь поступать мудро и сдерживаться там, где это необходимо. Профессиональная сфера (Король Пентаклей перевёрнутая): обещает задержку зарплаты или мелкие финансовые трудности. Здоровье (Сила перевёрнутая): указывает на день, когда лучше пропустить тренировку в зале.

Рак

Любовь (Шестёрка Пентаклей): символизирует баланс — сегодня в отношениях вы будете давать ровно столько, сколько получаете. Профессиональная сфера (Справедливость): предрекает честное решение начальника в вашу пользу. Здоровье (Смерть перевёрнутая): говорит о том, что затянувшаяся простуда наконец отпустит.

Лев

Любовь (Отшельник): символизирует желание побыть одному. Скажите партнёру прямо, он поймёт. Профессиональная сфера (Тройка Пентаклей): указывает на успешную работу в команде. Здоровье (Солнце): отличное самочувствие.

Дева

Любовь (Император перевёрнутая): предрекает потерю контроля в паре. Профессиональная сфера (Восьмёрка Мечей): говорит о надуманных страхах перед деловой проверкой. Здоровье (Маг): указывает на вашу способность быстро восстанавливать силы.

Весы

Любовь (Колесница): указывает на стремительное развитие отношений. Профессиональная сфера (Семёрка Кубков): символизирует множество идей, которые окажутся выигрышными в будущем. Здоровье (Умеренность): предрекает идеальный баланс в организме.

Скорпион

Любовь (Тройка Мечей): говорит о болезненном воспоминании из прошлого, которое всплывёт само собой. Профессиональная сфера (Туз Жезлов перевёрнутая): обещает, что новая идея покажется гениальной только вам. Здоровье (Звезда): хорошее самочувствие.

Стрелец

Любовь (Двойка Кубков): символизирует идеальный день для свидания или долгого душевного разговора. Профессиональная сфера (Рыцарь Жезлов перевёрнутая): предрекает срыв сроков из-за чужой неорганизованности. Здоровье (Башня): говорит о риске поскользнуться на ровном месте.

Козерог

Любовь (Влюблённые перевёрнутая): обещает мучительный выбор между старым и новым. Профессиональная сфера (Десятка Пентаклей): указывает на стабильность и поддержку коллег. Здоровье (Жрица): символизирует день, когда вы будете лениться и сильно переедать.

Водолей

Любовь (Шут): предрекает спонтанное решение, которое не лучшим образом повлияет на взаимоотношения в паре. Профессиональная сфера (Четвёрка Мечей): говорит о необходимости сделать паузу и немного выдохнуть. Поспешные решения могут негативно отразиться на работе. Здоровье (Справедливость): указывает на необходимость системного подхода к лечению.

