Девы наполнятся воздухом, Водолеи получат два сигнала судьбы: гороскоп на рабочую неделю с 4 по 8 мая

Начало нового месяца — прекрасный повод прислушаться к себе, навести порядок в делах и выбрать направление, в котором хочется двигаться дальше. Что говорят звёзды о вашей карьере, отношениях, здоровье и личностном росте, читайте в астрологическом прогнозе «Клопс» на рабочую неделю с 4 по 8 мая.

Овен

На этой неделе сон будет напоминать голод: чем дольше его игнорируешь, тем настойчивее организм требует своё. Если тело просит десять часов — дайте двенадцать. Не геройствуйте: именно в темноте и тишине сейчас вызревают ответы, которые не приходят днём.

Телец

Коллеги начнут ронять странные фразы: «А вам не кажется…», «Говорят, скоро…», «Если бы я был на вашем месте…». Не спешите расшифровывать намёки. Иногда чужие загадки не стоят времени и внимания, особенно когда решаются они сами собой без вашего участия.

Близнецы

Вдохновение — штука капризная, его не выманишь приказом. Но на этой неделе оно может прийти с неожиданной стороны: из чужого разговора, из старой фотографии, из вида из окна. Просто имейте под рукой блокнот, чтобы записать то, что пролетит мимо.

Рак

Тайны, которые хранились годами, вдруг станут общим достоянием. Не вы, так кто-то другой вытащит скелет из шкафа. Есть ли там что-то страшное? Нет. Просто пыльный факт, который уже никого не удивит. Информация теряет силу, когда перестаёт быть секретом.

Лев

Ум просит нагрузки, как мышцы — гантелей. Скучно, легко, всё знакомо? Вот сигнал, что пора учиться чему-то новому, пусть даже бесполезному на первый взгляд. Игры разума сейчас лучше всего запускаются через чужую сложную книгу или неочевидную логическую задачу.

Дева

Любовный застой напоминает болото: красиво, но душно. На этой неделе ситуация начнёт дышать. Не ждите фейерверка — достаточно трещинки, через которую можно выйти или вдохнуть полной грудью. Главное — заметить этот момент и не забетонировать его обратно.