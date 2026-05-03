Близнецам улыбнётся удача, Раки возьмутся за домашний уют: таро-расклад на воскресенье, 3 мая

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Близнецы схватят удачу за хвост, а Раки будут беречь домашний очаг. «Клопс» публикует расклад на картах таро на воскресенье, 3 мая, для всех знаков зодиака*.

*Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.

Овен

Карта: Восьмёрка Жезлов

Воскресенье рванёт с места в карьер. Сообщения, звонки, планы меняются быстрее, чем вы успеваете пить кофе. Не пытайтесь всё контролировать — летите по течению. К вечеру неожиданно окажетесь в компании, где будет шумно и смешно. Один спонтанный текст решит вопрос, который мучил неделю.

Телец

Карта: Жрица (перевёрнутая)

Вы будете игнорировать внутренний голос — и зря. Воскресенье шепчет: не лезьте в чужие тайны и не стройте догадок. Всё равно ошибётесь. Лучше займитесь бытовым: пересадить цветы, разобрать полку, приготовить завтрак на неделю. К ночи придёт дурацкое «а я же знала», но будет поздно.

Близнецы

Карта: Туз Мечей

Утро принесло ясность? Вы вдруг поймёте, кто врёт, а кто на самом деле рядом. Хороший день, чтобы закончить старый спор или сказать правду в глаза. Не бойтесь обидеть — бойтесь молчать. Вечером напишете важное сообщение, и станет легко как никогда.

Рак

Карта: Десятка Кубков

День — тёплый плед для души. Семья, любимый человек, даже кот — все будут тянуться к вам. Отличное воскресенье для большого обеда или просто лежания в обнимку. Если вы одиноки, вечером нагрянут старые друзья с тортом и новостями. Не прогоняйте.

Лев

Карта: Паж Пентаклей

Маленькое дело приведёт к большому результату. Воскресенье потребует внимания к деталям. Почините ручку, настройте уведомления, сходите за хлебом — за всё получите неожиданную благодарность. К вечеру вам предложат что-то денежное. Сумма небольшая, но приятная.

Дева

Карта: Колесница (перевёрнутая)

План на день развалится в самый неожиданный момент. Спешка, пробки, забытые ключи — что за бунт на корабле? Не боритесь. Скажите «ладно» и переключитесь на то, что получается само. К обеду появится спонтанный вариант: кино вместо уборки, прогулка вместо отчётов. Выберите его. Побег от расписания — лучшее лекарство.

Весы

Карта: Пятёрка Жезлов

Воскресенье подкинет мелкие конфликты. Кто-то будет спорить из-за ерунды, сосед — шуметь, родственник — критиковать. Сторонитесь. Уйдите в наушники или просто улыбнитесь и промолчите. Победа сегодня — это сохранённые нервы. Вечером конфликт рассосётся сам.

Скорпион

Карта: Смерть

Не пугайтесь, никто не умрёт. Но воскресенье попросит отпустить одну привычку, одного человека или одну глупую надежду. Будет грустно пару часов, а потом — лёгкость, благодать. Выбросите старую вещь, удалите ненужный чат, откажитесь от бессмысленного «да». К ночи почувствуете невероятную свободу.

Стрелец

Карта: Король Кубков

Вы будете странно спокойны. В то время как все суетятся, вы — с чашкой чая и умным видом. Воскресенье дарит роль миротворца. К вам придут за советом, жаловаться или просто обняться. Не отказывайте. Одно ваше «всё будет хорошо» реально поможет. Вечером приятное известие от того, кого вы опекали.

Козерог

Карта: Восьмёрка Мечей (перевёрнутая)

Вы поймёте, что ловушка была у вас в голове. День избавит от неуверенности в духе «я не справлюсь». Оказывается, можно просто взять и сделать. Хорошее время, чтобы набрать номер, на который боялись звонить, или сказать «да» тому, чего сторонились. Страх уйдёт после первого шага.

Водолей

Карта: Девятка Жезлов

Да, устали, но нужен последний рывок. Вы уже на финише какой-то долгой истории. Позвольте себе отдохнуть без чувства вины. Воскресенье лучше провести в пижаме с сериалом. Не отвечайте на рабочие сообщения. К вечеру придёт понимание: вы всё сделали правильно.

Рыбы

Карта: Паж Кубков

Воскресенье принесёт сюрприз. Что-то маленькое, но тёплое: письмо от старого друга, найденная на улице монетка, комплимент от незнакомца. Вы будете улыбаться без причины. Хороший день для творчества: рисуйте, пишите, пойте в душе. Вечером кто-то признается вам в симпатии. А вдруг всерьёз?