Не вздумай лезть в воду и внимательно следи за детьми: приметы на 4 мая

4 мая в народном календаре отмечают Проклов день. Дата считалась недоброй, поэтому люди уделяли особое внимание защите от злых сил. Рассказываем о связанных с ней приметах и запретах.
Что нельзя делать 4 мая:
- рубить деревья и вредить растениям — к голоду и болезням в семье;
- купаться в водоёмах — к бедам;
- оставлять открытыми окна и двери — в дом может залететь злой дух;
- ссориться и совершать плохие поступки — негатив в жизни только усилится;
- ходить на кладбище — в этот день активна нечисть, которая может навредить человеку;
- надевать красное — можно привлечь нечистую силу и «утонуть» в злости;
- спать на красном постельном белье — к неудачам в любви;
- гулять под дождём — можно тяжело заболеть;
- оставлять младенцев и маленьких детей без присмотра — с ними может заиграть нечистая сила.
Народные приметы на 4 мая:
- много цветов на черёмухе — лето будет мокрым;
- чем раньше зацветает черёмуха, тем жарче ожидается лето;
- берёза распустилась раньше клёна — к летней засухе;
- клён опередил берёзу — к дождливым месяцам;
- мелкий дождь — к затяжному ненастью.