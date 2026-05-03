Не вздумай лезть в воду и внимательно следи за детьми: приметы на 4 мая

4 мая в народном календаре отмечают Проклов день. Дата считалась недоброй, поэтому люди уделяли особое внимание защите от злых сил. Рассказываем о связанных с ней приметах и запретах.

Что нельзя делать 4 мая:

  1. рубить деревья и вредить растениям — к голоду и болезням в семье;
  2. купаться в водоёмах — к бедам;
  3. оставлять открытыми окна и двери — в дом может залететь злой дух;
  4. ссориться и совершать плохие поступки — негатив в жизни только усилится;
  5. ходить на кладбище — в этот день активна нечисть, которая может навредить человеку;
  6. надевать красное — можно привлечь нечистую силу и «утонуть» в злости;
  7. спать на красном постельном белье — к неудачам в любви;
  8. гулять под дождём — можно тяжело заболеть;
  9. оставлять младенцев и маленьких детей без присмотра — с ними может заиграть нечистая сила.

Народные приметы на 4 мая:

  1. много цветов на черёмухе — лето будет мокрым;
  2. чем раньше зацветает черёмуха, тем жарче ожидается лето;
  3. берёза распустилась раньше клёна — к летней засухе;
  4. клён опередил берёзу — к дождливым месяцам;
  5. мелкий дождь — к затяжному ненастью.
