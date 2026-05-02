Тамара Глоба рассказала, кому май даст всё, но заставит промолчать в решающий момент

Май для Дев — не месяц случайностей, а время, когда всё складывается в работающую систему. Об этом сообщила астролог Тамара Глоба, назвав это «месяцем точных решений». Деньги, слова и дорога заработают как единый механизм. Если держать фокус, к лету увидите результат, которого долго добивались.

Середина мая принесёт событие, связанное с дорогой. Командировка, поездка или встреча с человеком из другого города станут ключом к профессиональному прорыву. Вы получите недостающий кусочек пазла: информацию, контакт или свежий взгляд. Не отказывайтесь от поездок — «случайная» дорога может стать точкой карьерного роста.

Финансовый прогноз чёток: в начале месяца отложите часть дохода — это убережёт от стресса, когда придут серьёзные траты. Основные статьи затрат — здоровье и помощь близким. Девы получат награду за терпение: Юпитер сулит рост доходов и выгодные сделки. Не бойтесь тратить на важное — это окупится.

Конец второй декады потребует предельной аккуратности. Одно резкое слово может разорвать деловые связи, которые строились годами. В переговорах держите нейтралитет. В поездках возможны задержки — выезжайте заранее.

В личной жизни — момент честности. В паре придётся обсудить то, что раньше откладывали. Одиноким Девам звёзды советуют присмотреться к тем, кто уже рядом: новые чувства могут вспыхнуть среди коллег или старых знакомых. В мае Девы будут уставать сильнее обычного — не игнорируйте это. Делайте паузы, контролируйте сон, пройдите плановые обследования.

Три простых правила на месяц: создайте финансовую подушку, фильтруйте слова и будьте открыты дороге. Май потребует собранности, но даст серьёзный потенциал. Если действовать спокойно, к лету станет ясно: усилия были не напрасны.

Помните, что гороскоп не является научно доказанной методикой предсказания. Это развлечение, а не руководство к действию.