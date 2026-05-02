15:18

Отложи генеральную уборку и не бери деньги в долг: приметы на 3 мая

  1. Зодиак
Автор:

В народном календаре 3 мая — это день Окликания предков. Рассказываем об относящихся к дате приметах и запретах.

Что нельзя делать 3 мая:

  1. ходить на рыбалку — в этот день ловля рыбы считается грехом;
  2. делать в доме генеральную уборку — это принесёт в дом только беды;
  3. играть свадьбу и делать предложение руки и сердца — брак либо быстро распадется, либо влюблённые будут несчастны;
  4. выполнять тяжёлую и большую работу — она увеличится вдвое;
  5. жаловаться на жизнь, на друзей и родственников, а также конфликтовать — это приведёт к серьёзным болезням;
  6. одалживать или брать деньги в долг — вы лишитесь средств на долгие годы;
  7. выполнять дела в спешке — это приведёт к ошибкам и проблемам, которые будет сложно решить.

Народные приметы на 3 мая:

  1. дождь — к большому урожаю;
  2. на берёзе сидит больше 5 птиц — к холодам;
  3. мороз — в июле пойдёт град;
  4. в ночном небе мало звёзд — к тёплой осени;
  5. тёплая весна — пора сеять пшеницу.
33 992
Хобби приметы