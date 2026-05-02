Отложи генеральную уборку и не бери деньги в долг: приметы на 3 мая

В народном календаре 3 мая — это день Окликания предков. Рассказываем об относящихся к дате приметах и запретах.
Что нельзя делать 3 мая:
- ходить на рыбалку — в этот день ловля рыбы считается грехом;
- делать в доме генеральную уборку — это принесёт в дом только беды;
- играть свадьбу и делать предложение руки и сердца — брак либо быстро распадется, либо влюблённые будут несчастны;
- выполнять тяжёлую и большую работу — она увеличится вдвое;
- жаловаться на жизнь, на друзей и родственников, а также конфликтовать — это приведёт к серьёзным болезням;
- одалживать или брать деньги в долг — вы лишитесь средств на долгие годы;
- выполнять дела в спешке — это приведёт к ошибкам и проблемам, которые будет сложно решить.
Народные приметы на 3 мая:
- дождь — к большому урожаю;
- на берёзе сидит больше 5 птиц — к холодам;
- мороз — в июле пойдёт град;
- в ночном небе мало звёзд — к тёплой осени;
- тёплая весна — пора сеять пшеницу.