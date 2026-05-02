Львы будут в центре внимания, а Рыбы утонут в иллюзиях: таро-расклад на субботу, 2 мая

Тельцы будут считать деньги, а Стрельцы сорвутся в авантюру. «Клопс» публикует расклад на картах таро на субботу, 2 мая, для всех знаков зодиака*.

*Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.

Овен

Карта: Туз Жезлов

Суббота ударит энергией с утра. Проснётесь раньше будильника и переделаете кучу дел до обеда. Хороший день для спорта, прогулок и любых физических активностей. К вечеру захочется приключений — не отказывайте себе, но без фанатизма. Одна спонтанная поездка может стать лучшим воспоминанием выходных.

Телец

Карта: Четвёрка Пентаклей

День про деньги и контроль. Будете считать, экономить, отказывать себе в маленьких радостях. Это разумно, но не превращайте субботу в пытку. Один кофе в любимой кофейне или мороженое на прогулке не разорят бюджет, зато поднимут настроение. Вечером — приятный сюрприз от близких.

Близнецы

Карта: Шут

Суббота позовёт в авантюру. Спонтанные встречи, глупые улыбки, желание сделать что-то абсурдное — это ваш день. Потеряете ключи? Найдёте приключения. Не бойтесь выглядеть несерьёзно. Серьёзность подождёт до понедельника, а сегодня можно быть ребёнком. Только не забудьте зарядить телефон.

Рак

Карта: Шестёрка Кубков

Накроет ностальгией. Вспомните старых друзей, детство, первую любовь. Хороший день, чтобы позвонить маме или пересмотреть старые фото. Вечером кто-то из прошлого напишет сам — не игнорируйте. Это сообщение неслучайно. Если захочется плакать без причины — просто поплачьте, станет легче.

Лев

Карта: Солнце

Ваш день. Всё, к чему прикоснётесь, превращается в праздник. Выходите в люди — вас будут заваливать комплиментами и предложениями. Если останетесь дома — почувствуете лёгкую грусть. Лучше уж шумная суббота. Вечером возможна встреча, после которой вы почувствуете себя звездой.

Дева

Карта: Отшельник

Суббота просит тишины. Не бегите в компании и торговые центры. Утро посвятите порядку: разобрать шкаф, дойти до химчистки, выбросить ненужное. К вечеру придёт ясность в голове и странное спокойствие. Одиночество сегодня — лекарство. Помните сами с собой — отличный план.

Весы

Карта: Двойка Мечей

Суббота поставит перед выбором. Ехать или не ехать? Сказать или промолчать? Звёзды советуют отложить решение до вечера. А лучше до воскресенья. Самое опасное сегодня — принимать решение в спешке. Займитесь чем-то нейтральным: готовка, кино, прогулка. К вечеру ответ сам придёт в голову.

Скорпион

Карта: Тройка Мечей

Осторожнее с чувствами. В субботу легко зацепиться за старое и разбередить рану. Старые обиды, неловкие разговоры, ревность — всё может вылезти не вовремя. Лучший совет: не лезьте в соцсети бывших и не начинайте сложных разговоров. Вечером отпустит, особенно если заняться чем-то физическим.

Стрелец

Карта: Колесница

Суббота пронесётся как ураган. Два дела, три встречи, спонтанная поездка за город — вот ваш ритм. Главное — не сесть за руль уставшим. Вечером возможен крутой поворот: кто-то предложит то, от чего нельзя отказаться. Соглашайтесь. Даже если страшно. Особенно если страшно.

Козерог

Карта: Десятка Пентаклей

День — про дом и семью. Хорошо позвать родителей, испечь пирог, устроить тихий уют. В финансах тоже порядок: можно купить то, что давно откладывали. Если вы одиноки, вечером почувствуете тепло от старых друзей. Суббота напомнит, что вы не одни, даже когда кажется иначе.

Водолей

Карта: Тройка Жезлов

Суббота выглянет вдаль. Вам захочется строить планы на месяц, год, жизнь. Отличный день для мечтаний и первых шагов. Если давно думали о переезде или новой работе — самое время поискать варианты. Вечером позвонит тот, кто живёт далеко. Не пропустите звонок.

Рыбы

Карта: Луна

Суббота затянет туманом. Не поймёте: хочется плакать или смеяться? На самом деле это просто перегруз. Не доверяйте своим страхам — они придуманные. Лучшее занятие: тёплая ванна, музыка, дневник. Завтра всё встанет на свои места. А сегодня можно быть капризным и немного грустным.