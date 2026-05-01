Не смей тратить деньги: Тамара Глоба рассказала, кто в мае окажется в финансовой ловушке

Май для Близнецов — месяц, когда деньги приходят не через головокружительные авантюры, а через правильные слова и нужные знакомства. Об этом рассказала астролог Тамара Глоба, добавив, что главная валюта сейчас — общение и личное обаяние, а не грубая сила или давление.

Ситуация обещает быть стабильной. Вместо резких скачков — ровный поток поступлений. Звёзды советуют не геройствовать и не запускать рисковых проектов: ваш конёк в мае — внимательность к мелочам и работа с уже знакомыми людьми. Именно старые контакты и давно забытые предложения могут неожиданно принести прибыль.

Ваш Меркурий включает полную мощность: переговоры, сделки, быстрые договорённости — всё это ваши инструменты. В мае нужные люди могут сами выйти на связь. Отвечайте на звонки и сообщения, не отказывайтесь от спонтанных приглашений. Ключ к финансовой удаче — не пропустить момент, когда возможность сама идёт в руки.

Отдельно Глоба советует придержать азарт до июня. Близнецы, рожденные в конце мая, в первой половине июня получат поддержку планет для резкого финансового скачка. Вероятны выгодные предложения в продажах, IT и медиа. Упускать их нельзя, но и тратить всё сразу астролог не советует — лучше сохранить или вложить.

Что делать в мае для роста доходов? Общайтесь активно — полезные контакты и старые знакомые станут главным источником возможностей. Монетизируйте идеи: ваш интеллект и обаяние сейчас в цене, используйте соцсети и переговоры. Следите за мелочами: вторая половина месяца грозит утечкой денег через спонтанные покупки, поэтому ведите бюджет. И отложите важные решения на потом — 15 мая неблагоприятный день для финансовых шагов.

Помните, что гороскоп не является научно доказанной методикой предсказания. Это развлечение, а не руководство к действию.