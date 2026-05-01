Не планируй поездки и не ходи в баню: приметы на 2 мая

В народном календаре 2 мая — это день Ивана Ветхопещерника. Рассказываем об относящихся к дате приметах и запретах.

Что нельзя делать 2 мая:

  1. отказывать людям, которые нуждаются в помощи, просят милостыню — вы притянете к себе неприятности;
  2. ходить в баню — нарушителям запрета грозят болезни;
  3. много и усердно трудиться — иначе будете постоянно работать весь год;
  4. конфликтовать и ругаться — разногласия приведут к долгим и серьёзным проблемам;
  5. планировать поездки, командировки, путешествия и новые дела — всё обернётся полным провалом;
  6. мерить чужую обувь — вы возьмете проблемы её хозяина себе.

Народные приметы на 2 мая:

  1. жара — к тёплому лету;
  2. яркое солнце – солнечно будет ещё несколько дней;
  3. стая птиц пролетает низко — к холодам и дождю;
  4. солнце пронзает облака — к хорошему урожаю летом;
  5. берёза перед кленом и ольхой распустилась — к сухому лету;
  6. холодно — конец мая будет тёплым;
  7. дикие утки строят гнёзда близко к воде — летом будет засуха, а если далеко — к дождливому лету.
