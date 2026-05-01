Не планируй поездки и не ходи в баню: приметы на 2 мая

В народном календаре 2 мая — это день Ивана Ветхопещерника. Рассказываем об относящихся к дате приметах и запретах.
Что нельзя делать 2 мая:
- отказывать людям, которые нуждаются в помощи, просят милостыню — вы притянете к себе неприятности;
- ходить в баню — нарушителям запрета грозят болезни;
- много и усердно трудиться — иначе будете постоянно работать весь год;
- конфликтовать и ругаться — разногласия приведут к долгим и серьёзным проблемам;
- планировать поездки, командировки, путешествия и новые дела — всё обернётся полным провалом;
- мерить чужую обувь — вы возьмете проблемы её хозяина себе.
Народные приметы на 2 мая:
- жара — к тёплому лету;
- яркое солнце – солнечно будет ещё несколько дней;
- стая птиц пролетает низко — к холодам и дождю;
- солнце пронзает облака — к хорошему урожаю летом;
- берёза перед кленом и ольхой распустилась — к сухому лету;
- холодно — конец мая будет тёплым;
- дикие утки строят гнёзда близко к воде — летом будет засуха, а если далеко — к дождливому лету.