Тельцы будут считать деньги, а Стрельцы сорвутся в авантюру: таро-расклад на пятницу, 1 мая

Тельцы будут считать деньги, а Стрельцы сорвутся в авантюру. «Клопс» публикует расклад на картах таро на пятницу, 1 мая, для всех знаков зодиака*.

*Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.

Овен

Карта дня: Рыцарь Жезлов

Пятница понесёт вас вскачь. С утра навалится куча дел, которые нужно успеть до обеда, а после обеда захочется всё бросить и уйти. Не бросайте, но и не надрывайтесь. Главное — доделать самое важное до 15:00. Вечером идеально для спонтанных встреч.

Телец

Карта дня: Восьмёрка Пентаклей

День про деньги и порядок. С утра сядьте с калькулятором, разберите счета, оплатите то, что горит. К обеду появится чувство контроля над финансами, а к вечеру — маленький бонус. Одна приятная цифра сделает пятницу удачной. Не тратьте всё сразу.

Близнецы

Карта дня: Туз Мечей

Утро принесёт ясность. Поймёте, кто вас обманывал, где вы ошибались и как исправить ситуацию. Истина будет резкой, но освобождающей. Скажите одну чёткую фразу тому, кто этого заслуживает. К вечеру станет легче, как будто сняли тяжелый рюкзак.

Рак

Карта дня: Четвёрка Кубков

Пятница начнётся с лёгкой апатии. Всё надоело, ничего не хочется, даже на выходные нет сил радоваться. Это нормально. Просто переждите утро. К вечеру настроение само выползет из норы, особенно если кто-то позовёт гулять. Соглашайтесь, даже если не хочется.

Лев

Карта дня: Шестёрка Жезлов

Ваш день. Вас заметят, похвалят, пригласят на повышение или просто скажут спасибо так, что приятно станет. Начальство в хорошем настроении, коллеги улыбаются. Вечером возможен разговор, после которого вы почувствуете себя победителем. Не скромничайте сегодня.

Дева

Карта дня: Паж Пентаклей

Пятница принесёт мелкие, но важные поручения. Что-то подписать, куда-то сходить, кому-то помочь. Не ленитесь, эти мелочи сложатся в картинку после выходных. Идеальный день для того, чтобы записаться к врачу или разобрать рабочий стол. Порядок вокруг создаст порядок в голове.

Весы

Карта дня: Тройка Мечей

Осторожно с чувствами. Кто-то может нечаянно задеть словом, и вы зациклитесь на обиде до вечера. Не надо. Лучше сразу скажите: «Мне было неприятно» — и закройте тему. К вечеру боль уйдёт, а вы пожалеете, что потратили на неё целый день.

Скорпион

Карта дня: Смерть (Трансформация)

Не пугайтесь, смерти не будет. А вот старые привычки, токсичные отношения или затянувшийся проект в пятницу наконец закончатся. Выдохните. Освободилось место для нового. Вечером возможен странный сон или внезапная идея. Запишите её — это важный сигнал.

Стрелец

Карта дня: Колесница

Пятница пронесётся как ураган. Встречи, звонки, спонтанные решения, поездки. Вы будете везде и сразу. Хорошая новость: везде успеете. Плохая: к вечеру вырубитесь. Рассчитайте силы. Идеальный день для коротких командировок или авантюр с друзьями после работы.

Козерог

Карта дня: Десятка Пентаклей

День семьи и домашнего уюта. Хорошо позвонить родителям, забрать детей из сада пораньше или просто приготовить ужин для близких. В финансах тоже порядок: придёт то, что ждали. Вечером — тёплый разговор под чай и чувство, что всё в жизни правильно.

Водолей

Карта дня: Звезда

Пятница подарит надежду. Давняя мечта вдруг покажется реальной. Сделайте один маленький шаг: напишите письмо, соберите информацию, купите билет. Даже микроскопическое действие сегодня запустит цепную реакцию. К вечеру получите знак от Вселенной — не пропустите его.

Рыбы

Карта дня: Луна

День иллюзий и странных совпадений. Вам будет казаться, что люди врут, а мир против. Это пройдёт. Не верьте своим первым впечатлениям до обеда. Лучшее лекарство — переключиться на физическую работу или громкую музыку в наушниках. К вечеру туман рассеется.