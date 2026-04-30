Овны сорвутся с места, а Раки устроят домашний уют: гороскоп на длинные выходные 1–3 мая

Звёзды предсказывают насыщенные выходные: время для активного отдыха, творческого подъёма или важных семейных дел. Выберите свой знак, чтобы узнать, на какой сфере стоит сосредоточиться.
Овен
Первомайские выходные созданы для движения. В пятницу тянет на природу — и правда, лучше уехать за город. Суббота подойдёт для шумных компаний и активного отдыха. В воскресенье резко захочется побыть одному. Не сопротивляйтесь, это восстановление после двух бешеных дней.
Телец
Выходные про деньги и удовольствия. В пятницу можно купить что-то давно желанное, но дорогое. Суббота — день шашлыков и долгих обедов. В воскресенье звёзды советуют заняться бюджетом: посчитать, где переплатили, и порадоваться, что ещё осталось. Идеальные выходные для медленного счастья.
Близнецы
Три дня пролетят как один, и вы устанете больше, чем после рабочей недели. В пятницу — встречи и болтовня без умолку. В субботу — спонтанная поездка или внезапные гости. В воскресенье накроет тишина и желание никого не видеть. Не планируйте воскресный вечер, оставьте его для восстановления.
Рак
Ваши выходные — про дом и близких. В пятницу хорошо начать с уборки и готовки. В субботу — принимать гостей или поехать к родителям. В воскресенье можно просто лежать, смотреть кино и никуда не выходить. Май начнётся с тёплой, почти детской радости от мелочей.
Лев
Длинные выходные созданы для того, чтобы быть в центре внимания. В пятницу — шумные посиделки, в субботу — фотосессия на природе, в воскресенье — неожиданные комплименты и приглашения. Единственный риск: перебрать с алкоголем или эмоциями. Знайте меру, чтобы во вторник не жалеть.
Дева
Выходные начнутся с желания навести порядок. В пятницу устройте генерал-уборку, но не перетрудитесь. Суббота — для прогулок и лёгких дел. В воскресенье случится то, чего вы не планировали: звонок, встреча, новость. Отнеситесь к этому спокойно — это к лучшему.
Весы
Три дня выборов и маленьких радостей. В пятницу будете метаться между «поехать» и «остаться» — выберите первое. В субботу — идеальный день для свидания или душевного разговора. В воскресенье возможна лёгкая грусть от того, что выходные кончаются. Разгоните её вкусным ужином.
Скорпион
Выходные получатся нервными, но яркими. В пятницу старые обиды могут вылезти не вовремя — не поддавайтесь. Суббота лучше всего подходит для природы и минимума людей. В воскресенье случится неожиданное примирение или тёплое сообщение от того, с кем давно не общались.
Стрелец
Три дня — одно большое приключение. В пятницу спонтанно уедете, куда глаза глядят. В субботу встретите интересных людей. В воскресенье поймёте, что не хотите возвращаться в городскую суету. Отличные выходные для тех, кто ищет новые впечатления. Только не забудьте про запас топлива.
Козерог
Выходные про семью и традиции. В пятницу — дача или огород (даже если вы ненавидите копаться в земле, сегодня это будет в радость). Суббота — встреча с родственниками или старыми друзьями. В воскресенье — тихий вечер с книгой или фильмом. Идеальный ритм для восстановления сил перед рабочей неделей.
Водолей
Длинные выходные собьют вас с толку. В пятницу захочется странного: уехать в никуда, сделать глупость, написать бывшему. Не надо. Суббота лучше всего подходит для творчества и одиночества. В воскресенье внезапно нагрянут гости — не злитесь, именно они принесут лучшую новость месяца.
Рыбы
Выходные утащат в иллюзии. В пятницу будет казаться, что вы влюблены (даже если не в кого). Суббота — день арт-терапии: кино, музыка, рисование. В воскресенье возможна лёгкая меланхолия. Лучшее лекарство — прогулка и разговор с тем, кто умеет слушать. Не оставайтесь одни надолго.
- Помните, что гороскоп не является научно доказанной методикой предсказания. Это развлечение, а не руководство к действию.