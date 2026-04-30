Овны сорвутся с места, а Раки устроят домашний уют: гороскоп на длинные выходные 1–3 мая

Звёзды предсказывают насыщенные выходные: время для активного отдыха, творческого подъёма или важных семейных дел. Выберите свой знак, чтобы узнать, на какой сфере стоит сосредоточиться.

Овен

Первомайские выходные созданы для движения. В пятницу тянет на природу — и правда, лучше уехать за город. Суббота подойдёт для шумных компаний и активного отдыха. В воскресенье резко захочется побыть одному. Не сопротивляйтесь, это восстановление после двух бешеных дней.

Телец

Выходные про деньги и удовольствия. В пятницу можно купить что-то давно желанное, но дорогое. Суббота — день шашлыков и долгих обедов. В воскресенье звёзды советуют заняться бюджетом: посчитать, где переплатили, и порадоваться, что ещё осталось. Идеальные выходные для медленного счастья.

Близнецы

Три дня пролетят как один, и вы устанете больше, чем после рабочей недели. В пятницу — встречи и болтовня без умолку. В субботу — спонтанная поездка или внезапные гости. В воскресенье накроет тишина и желание никого не видеть. Не планируйте воскресный вечер, оставьте его для восстановления.

Рак

Ваши выходные — про дом и близких. В пятницу хорошо начать с уборки и готовки. В субботу — принимать гостей или поехать к родителям. В воскресенье можно просто лежать, смотреть кино и никуда не выходить. Май начнётся с тёплой, почти детской радости от мелочей.

Лев

Длинные выходные созданы для того, чтобы быть в центре внимания. В пятницу — шумные посиделки, в субботу — фотосессия на природе, в воскресенье — неожиданные комплименты и приглашения. Единственный риск: перебрать с алкоголем или эмоциями. Знайте меру, чтобы во вторник не жалеть.

Дева

Выходные начнутся с желания навести порядок. В пятницу устройте генерал-уборку, но не перетрудитесь. Суббота — для прогулок и лёгких дел. В воскресенье случится то, чего вы не планировали: звонок, встреча, новость. Отнеситесь к этому спокойно — это к лучшему.