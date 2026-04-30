Не спи допоздна и не оставайся в одиночестве: приметы на 1 мая

В народном календаре 1 мая — это день Кузьмы Огородника. Рассказываем об относящихся к дате приметах и запретах.
Что нельзя делать 1 мая:
- бездельничать и лениться — к отсутствию денег долгое время;
- ругаться и кричать друг на друга — вы останетесь без голоса на долгое время;
- отказывать нуждающимся в милостыни — иначе можно самому оказаться на их месте;
- стричь ногти и волосы — у вас отрежет память;
- спать допоздна — можно стать неудачливым человеком;
- грустить и находиться в одиночестве — весь год вы проведёте без любимого и друзей.
Народные приметы на 1 мая:
- кукушка сидит на сухом дереве и поёт — скоро придут заморозки;
- тепло — к холодам в конце мая;
- днём холодно и идёт дождь — к большому урожаю;
- золотой закат при безветренной погоде — к хорошей погоде;
- переменчивая погода — к сухому лету;
- гуси купаются в лужах и реках — к теплу.